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TODD LA TORRE: «Мне 50, а я еще могу!»



TODD LA TORRE заявил, что большинство поклонников группы приняли его как вокалиста QUEENSRŸCHE через более чем десятилетие после того, как он пришёл в группу на смену оригинальному фронтмену Geoff Tate:



«Когда в группе меняется вокалист, особенно в той, где вокалист был неотъемлемой составляющей звучания, всегда найдутся люди, которые сразу же отнесутся к этому скептически. Им это не понравится.



Это заденет их чувства, потому что у них есть воспоминания о группе с тем певцом, с теми песнями и тем голосом. И я это прекрасно понимаю. И да, бывают моменты, когда мы играем на концертах, а какой-то парень скрещивает руки, типа: "Впечатли меня, братан". Такое дрянное отношение. А я смотрю прямо на него и думаю: "Улыбнись, чувак. Мы хорошо проводим время". А такие люди даже не улыбаются мне в ответ. А потом, через пару песен, я протягиваю руку, чтобы стукнуться кулаками, и они протягивают свой кулак в девяти случаях из десяти. И они видят: "Он вроде ничего так". Их настороженность немного ослабевает, и они становятся более восприимчивыми к тому, чтобы просто послушать мой вокал с его собственными достоинствами.



Допустим, у нас бы воспроизводилась запись голоса оригинального певца через динамики, а я бы лишь имитировал пение на сцене, и люди всё равно сказали бы: "Фу, он отстой!" А в это время звучал бы голос оригинального вокалиста. Я бы с удовольствием попробовал сделать что-то подобное в качестве розыгрыша, но не буду. Через некоторое время на концерте эти скептично настроенные люди говорят: "Ну ладно. Это было по-настоящему хорошо".



Я никогда не стану оригинальным вокалистом, и это нормально. Я сказал об этом Geoff'y, когда увидел его в Испании [в 2017 году, когда Tate случайно встретился со своими бывшими коллегами по группе на фестивале]. Мы поговорили, и я сказал ему: "Да, я могу брать высокие ноты, но ты — оригинальный вокалист. Ты записал одни из лучших альбомов в истории. Мне всё равно, будешь ли ты когда-нибудь снова брать те высокие ноты. Тебе уже не нужно ничего доказывать по моему мнению". Но вот другие всё равно пытаются сравнивать и натравливать людей друг на друга. А он сказал, что я звучал потрясающе. Так что могу заявить тем, кто хочет сказать, что это не так - ваш любимый вокалист сам говорит, что я звучу отлично. И в конце концов я и сам знаю, когда я пою хорошо, и я сам знаю, когда у меня плохое выступление или не очень хороший концерт.



Есть люди, которые часто говорят: "Я должен перед тобой извиниться". Я даже не знаком с ними. "Я говорил о тебе ужасные вещи. И ты мне не нравился, но ты меня завоевал, и теперь я твой фанат". Потрясающе. И эти люди будут защищать тебя в 10 раз сильнее, потому что они говорят: "Мне он тоже не нравился, но ты должен послушать вот эту вещь" или "Ты не слышал, как он спел здесь", ну и так далее. И давайте будем честными: мы играем в стандартном строе. Некоторые люди говорят: "Он не может попасть в эти ноты". Но я могу. Я делаю это каждый вечер».



На просьбу пояснить, что значит, когда он говорит, что QUEENSRŸCHE до сих пор играют все свои песни в стандартном строе, Todd ответил:



«Большинство гитар настроены в ми — это стандартный строй... В 1980-е рок всегда был в ми — может быть, ми-бемоль, когда строй понижался на полтона. И певцы, которые испытывают трудности, часто говорят: "Нам нужно настроиться пониже". Так что в итоге вся песня звучит ниже. Музыка, клавиши, все инструменты настраиваются немного ниже. А потом, когда вы играете те же аккорды, вы играете на гитаре точно так же, но в более низком строе, поэтому многим певцам становится легче петь эти песни — не в той стандартной тональности, в которой они были изначально записаны... В этом нет ничего плохого, если уж нужно так поступить, чтобы шоу состоялось. Но что действительно неприятно, так это когда певцы ведут себя так, как будто вовсе не понижали строй, и реально есть певцы, которые так себя ведут. А ещё очень неприятно, когда зрители подобных шоу говорят: "Этот парень всё ещё попадает в ноты, прямо как на пластинке". И они не понимают, что на самом деле это не так. Он поёт в более низкой тональности. Это не то же самое. Можно сравнить — можно внимательно послушать пение на альбоме и вживую. Вы можете подумать, что он берёт эти высокие ноты. Это не так. Он берёт более низкие ноты, которые всё ещё звучат хорошо, но давайте не будем заблуждаться. Записано было иначе. И опять же, это нормально. Возможно, в моей жизни наступит момент, когда я тоже не смогу петь так высоко, но сейчас я всё ещё могу петь очень хорошо. В 50 лет я всё ещё — когда чувствую себя хорошо, не болею, не уставший — я могу петь все композиции QUEENSRŸCHE в стандартном строе без каких-либо усилий, и это прекрасно».

What's Up W/ Todd La Torre? - Let's chat













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