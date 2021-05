сегодня



Новое видео SERJ TANKIAN



"Rumi", новое видео группы SERJ TANKIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Elasticity".



Трек-лист:



01. Elasticity



02. Your Mom



03. How Many Times?



04. Rumi



05. Electric Yerevan













+1 -2



просмотров: 291