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Serj Tankian

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13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»
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SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов



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В рамках недавней беседы SERJ TANKIAN ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь планы насчёт новых сольных записей:

«Выпустить "Elasticity" было здорово, потому что он полон жизни, он был очень трогательным. Что-то вроде песни "Your Mom", от которой люди просто... Просто сходили с ума, и это было чертовски круто. И мне нравится заниматься роком, и у меня всё ещё есть рок-песни, и, возможно, они придут ко мне в определённое время. Но в основном я сосредоточился на работе над сценариями, искусстве, выпуске большого количества релизов. К концу этого года, я подсчитал, у меня будет дюжина релизов. Сюда входят два фильма, два саундтрека. В ноябре и декабре мы выпускаем две концертные пластинки с F.C.C., моей бэк-группой, за 2008 и 2009 годы. И мы занимаемся проектом NFT. В июле у нас была живая выставка в галерее. Мы исполнили "Elasticity". "Truth To Power" и "I Am Not Alone" — вышли оба фильма, оба саундтрека. Две кинематографические пластинки, фортепианный концерт под названием "Disarming Time". Это 24-минутный невероятный современный фортепианный концерт, который я очень люблю. А также я выпустил свою поэтическую коллекцию — мою поэтическую сюиту, которая представляет собой целую пластинку поэзии с кинематографической музыкой, которую мы выпустили этим летом. Так что это просто дико, чувак. За этот год я выпустил, пожалуй, больше всего релизов за свою карьеру. И я просто делаю всё, что придёт в голову. Если приходит рок, я делаю рок.

Сейчас, буквально прямо сейчас, прямо перед тем, как мы связались, я работаю над... Я только что создал концепцию — не хочу говорить "оперы", но это скорее очень уникальный хоровой мир с классическими инструментами. Я думаю назвать его "Invocations". И это первый раз, когда я вообще говорю об этом, потому что я буквально только что понял это.

У меня есть невероятные, потрясающие треки, которые я создавал на протяжении долгого времени, несколько из них я выпустил в кинематографических материалах или саундтреках, но они находятся в том мире, где они просто вытягивают ваш дух из вашего тела с помощью звуков, инструментов и вокала. И поэтому я думаю об оперных певцах, дэт-металлических вокалистах — обо всём, что находится между ними, о полном хоре, полном оркестре, и просто о дикой концепции для живого исполнения. И, возможно, записывать его или воспроизводить в разных частях света.

Так что на этой неделе я нахожусь именно на этом этапе. Но к концу декабря, возможно, я буду писать больше рок-песен. Так что я не знаю. Ответ на твой вопрос: всё само придёт. И когда оно приходит, оно приходит в определённой форме. Когда это приходит в рок-форме, я, чёрт возьми, зажигаю. Когда приходит в классической форме, я "классик" [смеётся]».

SERJ TANKIAN Is Open To Releasing More Solo Rock Material In The Future





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

RoniN


13 дек 2021, 13:53		Что то я пропустил новость о том, что новости теперь на эльфийском будут. Надолго это?

jesus666


13 дек 2021, 13:59		Да заебал он хуйней страдать ,давай уж скорее новый альбом SOAD,надеюсь к 70 летия он точно его выпустить


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