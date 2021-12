сегодня



SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов



В рамках недавней беседы SERJ TANKIAN ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь планы насчёт новых сольных записей:



«Выпустить "Elasticity" было здорово, потому что он полон жизни, он был очень трогательным. Что-то вроде песни "Your Mom", от которой люди просто... Просто сходили с ума, и это было чертовски круто. И мне нравится заниматься роком, и у меня всё ещё есть рок-песни, и, возможно, они придут ко мне в определённое время. Но в основном я сосредоточился на работе над сценариями, искусстве, выпуске большого количества релизов. К концу этого года, я подсчитал, у меня будет дюжина релизов. Сюда входят два фильма, два саундтрека. В ноябре и декабре мы выпускаем две концертные пластинки с F.C.C., моей бэк-группой, за 2008 и 2009 годы. И мы занимаемся проектом NFT. В июле у нас была живая выставка в галерее. Мы исполнили "Elasticity". "Truth To Power" и "I Am Not Alone" — вышли оба фильма, оба саундтрека. Две кинематографические пластинки, фортепианный концерт под названием "Disarming Time". Это 24-минутный невероятный современный фортепианный концерт, который я очень люблю. А также я выпустил свою поэтическую коллекцию — мою поэтическую сюиту, которая представляет собой целую пластинку поэзии с кинематографической музыкой, которую мы выпустили этим летом. Так что это просто дико, чувак. За этот год я выпустил, пожалуй, больше всего релизов за свою карьеру. И я просто делаю всё, что придёт в голову. Если приходит рок, я делаю рок.



Сейчас, буквально прямо сейчас, прямо перед тем, как мы связались, я работаю над... Я только что создал концепцию — не хочу говорить "оперы", но это скорее очень уникальный хоровой мир с классическими инструментами. Я думаю назвать его "Invocations". И это первый раз, когда я вообще говорю об этом, потому что я буквально только что понял это.



У меня есть невероятные, потрясающие треки, которые я создавал на протяжении долгого времени, несколько из них я выпустил в кинематографических материалах или саундтреках, но они находятся в том мире, где они просто вытягивают ваш дух из вашего тела с помощью звуков, инструментов и вокала. И поэтому я думаю об оперных певцах, дэт-металлических вокалистах — обо всём, что находится между ними, о полном хоре, полном оркестре, и просто о дикой концепции для живого исполнения. И, возможно, записывать его или воспроизводить в разных частях света.



Так что на этой неделе я нахожусь именно на этом этапе. Но к концу декабря, возможно, я буду писать больше рок-песен. Так что я не знаю. Ответ на твой вопрос: всё само придёт. И когда оно приходит, оно приходит в определённой форме. Когда это приходит в рок-форме, я, чёрт возьми, зажигаю. Когда приходит в классической форме, я "классик" [смеётся]».













