Новая композиция от SERJ TANKIAN



SERJ TANKIAN объявил о том, что 21 октября будет выпущен новый ЕР, получивший название "Perplex Cities".



Трек-лист:



01. Pop Imperialism

02. The Race

03. I Spoke Up

04. Rumi Loves His Cars

05. Forgive Me Father



Композиция "The Race" доступна ниже.







