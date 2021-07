сегодня



SERJ TANKIAN представил новый релиз



SERJ TANKIAN выпустил сборник кинематографических работ "Cool Gardens Poetry Suite".



Трек-лист:



01. Cinematic Piano Theme (With Poetry)



02. Les Melodies (With Poetry)



03. Percussion (With Poetry)



04. Disarming Time: A Modern Piano Concerto (With Poetry)































просмотров: 204