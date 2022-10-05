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SERJ TANKIAN работает над книгой



SERJ TANKIAN в интервью Revolver сообщил, что работает над книгой:



«Это форма мемуаров. Изначально я не был заинтересован в написании мемуаров. Мне было интереснее писать о пересечении справедливости и духовности, о чём я думал много лет. И когда ко мне обратился агент, они хотели от меня просто мемуары, а мне же была интересна история, поэтому мы договорились сделать гибрид. Так что это, если хотите, философские мемуары. Поэтому в этом смысле она будет немного отличаться от типичных мемуаров, к которым все привыкли».







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