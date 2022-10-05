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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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Serj Tankian

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5 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN работает над книгой

29 сен 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

20 сен 2022 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР

7 июн 2022 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

15 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN
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SERJ TANKIAN работает над книгой



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SERJ TANKIAN в интервью Revolver сообщил, что работает над книгой:

«Это форма мемуаров. Изначально я не был заинтересован в написании мемуаров. Мне было интереснее писать о пересечении справедливости и духовности, о чём я думал много лет. И когда ко мне обратился агент, они хотели от меня просто мемуары, а мне же была интересна история, поэтому мы договорились сделать гибрид. Так что это, если хотите, философские мемуары. Поэтому в этом смысле она будет немного отличаться от типичных мемуаров, к которым все привыкли».




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5 окт 2022
WahrandPhain
500 страниц нытья - ыы турки нас убевале а мир не признает гинацыд ормян ыыы
5 окт 2022
father
Книга будет называться «Брат, бери, сделал, как для себя»

просмотров: 238

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