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Serj Tankian

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16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

10 дек 2013 : 		 Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN
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Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN



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По сообщению Rolling Stone, документальная лента о SERJ'e TANKIAN'e "Truth To Power", трейлер к которой доступен ниже, будет представлена 19 февраля через Oscilloscope Laboratories. Обладая уникальным и эксклюзивным подходом к человеку, стоящему за музыкой, Garin Hovannisian ("I Am Not Alone") запечатлевает как интимные, так и исторические общественные моменты, в том числе роль Serj'а, вдохновившего на массовые мирные протесты «Бархатной революции» 2018 года в его родной Армении, которая успешно свергла олигархический режим.

В фильм вошли интервью с John'ом Dolmayan'ом и Shavo Odadjian'ом, менеджером группы, David'ом "Beno" Benveniste, журналисткой Carla'ой Garapedian, гитаристом RAGE AGAINST THE MACHINE Tom'ом Morello, Rick'ом Rubin'ом, а продюсерами выступали Joe Berlinger ("Paradise Lost" trilogy, "Metallica: Some Kind Of Monster"); Ryan Kroft (Emmy winner for "The T Word"), Michael Rapino ("A Star Is Born", Emmy nominee for "Believer"), Damian Vaca и Vaughn Schoonmaker.

Трейлер доступен ниже.

See New Trailer For SERJ TANKIAN Documentary 'Truth To Power'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

zombi101


16 янв 2021, 14:52		так и исторические общественные моменты, в том числе роль Serj'а, вдохновившего на массовые мирные протесты «Бархатной революции» 2018 года в его родной Армении, которая успешно свергла олигархический режим.

и так в результате гос переворота 2018 к власти в армении пришел журналист!!!! ставленик сороса

по факту проипал все полимеры и эпически слил карабах азерам в 2020

и так что имеем ипанутый во всю голову либераст серж снес помог снести правительство армении в 2018 в результате изза этого в 2020 слили карабах НО серж не аткой он и в 2018 бабла нарубил на протестах и в 2020 на сливе карабаха поднял денег

....... профит


ПыСЫ каким мудаком надо быть ч тобы в 2018 топить зав гос переворот у себя в стране имея итоги на украине в 2014 ???

ПЫСЫ2 и что бы дважды не вставать змагары и навальнята идитенахуй!!!!


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