Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN
По сообщению Rolling Stone, документальная лента о SERJ'e TANKIAN'e "Truth To Power", трейлер к которой доступен ниже, будет представлена 19 февраля через Oscilloscope Laboratories. Обладая уникальным и эксклюзивным подходом к человеку, стоящему за музыкой, Garin Hovannisian ("I Am Not Alone") запечатлевает как интимные, так и исторические общественные моменты, в том числе роль Serj'а, вдохновившего на массовые мирные протесты «Бархатной революции» 2018 года в его родной Армении, которая успешно свергла олигархический режим.
В фильм вошли интервью с John'ом Dolmayan'ом и Shavo Odadjian'ом, менеджером группы, David'ом "Beno" Benveniste, журналисткой Carla'ой Garapedian, гитаристом RAGE AGAINST THE MACHINE Tom'ом Morello, Rick'ом Rubin'ом, а продюсерами выступали Joe Berlinger ("Paradise Lost" trilogy, "Metallica: Some Kind Of Monster"); Ryan Kroft (Emmy winner for "The T Word"), Michael Rapino ("A Star Is Born", Emmy nominee for "Believer"), Damian Vaca и Vaughn Schoonmaker.
zombi101
и так в результате гос переворота 2018 к власти в армении пришел журналист!!!! ставленик сороса
по факту проипал все полимеры и эпически слил карабах азерам в 2020
и так что имеем ипанутый во всю голову либераст серж снес помог снести правительство армении в 2018 в результате изза этого в 2020 слили карабах НО серж не аткой он и в 2018 бабла нарубил на протестах и в 2020 на сливе карабаха поднял денег
....... профит
ПыСЫ каким мудаком надо быть ч тобы в 2018 топить зав гос переворот у себя в стране имея итоги на украине в 2014 ???
ПЫСЫ2 и что бы дважды не вставать змагары и навальнята идитенахуй!!!!
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).