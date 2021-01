сегодня



Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN



По сообщению Rolling Stone, документальная лента о SERJ'e TANKIAN'e "Truth To Power", трейлер к которой доступен ниже, будет представлена 19 февраля через Oscilloscope Laboratories. Обладая уникальным и эксклюзивным подходом к человеку, стоящему за музыкой, Garin Hovannisian ("I Am Not Alone") запечатлевает как интимные, так и исторические общественные моменты, в том числе роль Serj'а, вдохновившего на массовые мирные протесты «Бархатной революции» 2018 года в его родной Армении, которая успешно свергла олигархический режим.



В фильм вошли интервью с John'ом Dolmayan'ом и Shavo Odadjian'ом, менеджером группы, David'ом "Beno" Benveniste, журналисткой Carla'ой Garapedian, гитаристом RAGE AGAINST THE MACHINE Tom'ом Morello, Rick'ом Rubin'ом, а продюсерами выступали Joe Berlinger ("Paradise Lost" trilogy, "Metallica: Some Kind Of Monster"); Ryan Kroft (Emmy winner for "The T Word"), Michael Rapino ("A Star Is Born", Emmy nominee for "Believer"), Damian Vaca и Vaughn Schoonmaker.



Трейлер доступен ниже.













