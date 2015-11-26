Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian, который в настоящее время продвигает новый документальный фильм о своей жизни и общественной деятельности, объяснил своё решение публично выражать политические взгляды в новом интервью бразильской G1.
Serj ответил на вопрос о том, как он реагирует на критику фанатов SYSTEM OF A DOWN, которые хотят, чтобы он просто пел их любимые песни и не вмешивался в политику:
«Я был активистом до того, как стал артистом. И я занимаюсь разными видами музыки — я занимаюсь классической музыкой без вокала, я занимаюсь джазом, я делаю партитуры для фильмов. Я работаю с самыми разными типами музыки, а также с роком. И когда я что-то пишу, песня может быть песней о любви, это может быть политическая песня — я имею дело со множеством разных типов музыки. Так что когда я сочиняю что-то, что осознанно чувствую и уверен в этом, никто не может сказать мне, что говорить, а что нет, потому что это есть в песне, и мысли, которые содержатся в песне, я передаю вам.
Говорить артисту, что он должен только исполнять музыку и не говорить о политике, всё равно, что сказать журналисту, что он должен только брать интервью и не чинить — я не знаю — туалет, или что-то в этом роде. Это бессмысленно. Мы динамичные, разумные существа, живущие на этой планете. Мы можем быть хороши не только в одном. А если нет, то это их проблема».
Санчез
У твоей гурппы был потенциал, но за 15 лет все слили, зато политика из всех щелей лезет
Ilsingore
Максим.Игоревич
Гепард
Люди, убежденные, что музыкант не имеет права высказываться по политическим вопросам, явно мыслят какими-то кастовыми категориями, и плохо приспособлены для жизни в демократическом обществе.
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