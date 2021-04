сегодня



Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам



Фронтмен SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian, который в настоящее время продвигает новый документальный фильм о своей жизни и общественной деятельности, объяснил своё решение публично выражать политические взгляды в новом интервью бразильской G1.



Serj ответил на вопрос о том, как он реагирует на критику фанатов SYSTEM OF A DOWN, которые хотят, чтобы он просто пел их любимые песни и не вмешивался в политику:



«Я был активистом до того, как стал артистом. И я занимаюсь разными видами музыки — я занимаюсь классической музыкой без вокала, я занимаюсь джазом, я делаю партитуры для фильмов. Я работаю с самыми разными типами музыки, а также с роком. И когда я что-то пишу, песня может быть песней о любви, это может быть политическая песня — я имею дело со множеством разных типов музыки. Так что когда я сочиняю что-то, что осознанно чувствую и уверен в этом, никто не может сказать мне, что говорить, а что нет, потому что это есть в песне, и мысли, которые содержатся в песне, я передаю вам.



Говорить артисту, что он должен только исполнять музыку и не говорить о политике, всё равно, что сказать журналисту, что он должен только брать интервью и не чинить — я не знаю — туалет, или что-то в этом роде. Это бессмысленно. Мы динамичные, разумные существа, живущие на этой планете. Мы можем быть хороши не только в одном. А если нет, то это их проблема».













