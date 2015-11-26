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Serj Tankian

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4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам



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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian, который в настоящее время продвигает новый документальный фильм о своей жизни и общественной деятельности, объяснил своё решение публично выражать политические взгляды в новом интервью бразильской G1.

Serj ответил на вопрос о том, как он реагирует на критику фанатов SYSTEM OF A DOWN, которые хотят, чтобы он просто пел их любимые песни и не вмешивался в политику:

«Я был активистом до того, как стал артистом. И я занимаюсь разными видами музыки — я занимаюсь классической музыкой без вокала, я занимаюсь джазом, я делаю партитуры для фильмов. Я работаю с самыми разными типами музыки, а также с роком. И когда я что-то пишу, песня может быть песней о любви, это может быть политическая песня — я имею дело со множеством разных типов музыки. Так что когда я сочиняю что-то, что осознанно чувствую и уверен в этом, никто не может сказать мне, что говорить, а что нет, потому что это есть в песне, и мысли, которые содержатся в песне, я передаю вам.

Говорить артисту, что он должен только исполнять музыку и не говорить о политике, всё равно, что сказать журналисту, что он должен только брать интервью и не чинить — я не знаю — туалет, или что-то в этом роде. Это бессмысленно. Мы динамичные, разумные существа, живущие на этой планете. Мы можем быть хороши не только в одном. А если нет, то это их проблема».

SERJ TANKIAN Refuses To Shut Up About Politics





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


4 апр 2021, 12:41		Коль ты назвался музыкантом - так пиши музыку, таракан усатый
У твоей гурппы был потенциал, но за 15 лет все слили, зато политика из всех щелей лезет

Ilsingore


4 апр 2021, 12:45		ИМХО товарищ уже лет этак 10-15 усиленно пытается полноценно влезть в политику, но видимо не взлетает.

Максим.Игоревич


4 апр 2021, 14:26		То, что он последние 15 лет именно что различную музыку пишет, что как сольный исполнитель, что как композитор саундтрэков и т.д. - это конечно же, ничего не значащая фигня...

Гепард


4 апр 2021, 16:09		Он не обязан писать музыку - чай, не придворный композитор. Хочет - пишет, хочет - зарабатывает иными способами.
Люди, убежденные, что музыкант не имеет права высказываться по политическим вопросам, явно мыслят какими-то кастовыми категориями, и плохо приспособлены для жизни в демократическом обществе.


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