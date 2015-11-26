Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 338
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 63
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 47
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 28
[= ||| все новости группы



*

Serj Tankian

*



22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

10 дек 2013 : 		 Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN

2 сен 2013 : 		 SERJ TANKIAN «сомневается в уликах» применения Сирией химического оружия

28 авг 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

22 июл 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»



*
zoom
*
* *
У вокалиста SYSTEM OF A DOWN SERJ'a TANKIAN'a в недавнем интервью спросили, расстраивают ли его регулярные положительные высказывания John'a Dolmayan'a о 45 президенте США, на что он ответил:

«Он мой шурин и мой барабанщик. Разве может расстраивать, когда ты в политическом плане противоположен своему собственному барабанщику и шурину? Да, бл@#$ь. Конечно, это расстраивает. Но это связано с американской политикой. Когда дело касается армянских вопросов, мы на одной волне. Мы знаем, что происходит несправедливость, мы работаем вместе. Мы проводим различные аукционы и работаем вместе по многим направлениям. Армянский народ един независимо от того, проголосовал ты за республиканца, демократа или ни за того, ни за другого. Но я был сторонником Берни [Сандерса] и до сих пор остаюсь им. Я считаю, что он всё ещё может быть лучшим выбором в будущем. Но я не против Байдена. Скоро выборы, и обычно я говорю очень много по этому вопросу, но война и ежедневное число погибших [в спорном регионе Нагорного Карабаха] отнимают всё моё внимание».

SYSTEM OF A DOWN



Like!+2Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 4 )

DirtyPigs


22 окт 2020, 12:13		как же они зае...ли

Mistis


22 окт 2020, 13:09		DirtyPigs, +1
судя по всему это будет единственный коментарий под каждой их новостью)))

Максим.Игоревич


22 окт 2020, 13:22		Что мешает просто игнорировать новости, связанные с ними?

DasMan


22 окт 2020, 13:51		Самое интересное, что всех заебали политически-ориентированные новости, и все чаще всего отписываются прежде всего под ними.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 922

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом