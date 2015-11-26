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SERJ TANKIAN : «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»



У вокалиста SYSTEM OF A DOWN SERJ'a TANKIAN'a в недавнем интервью спросили, расстраивают ли его регулярные положительные высказывания John'a Dolmayan'a о 45 президенте США, на что он ответил:



«Он мой шурин и мой барабанщик. Разве может расстраивать, когда ты в политическом плане противоположен своему собственному барабанщику и шурину? Да, бл@#$ь. Конечно, это расстраивает. Но это связано с американской политикой. Когда дело касается армянских вопросов, мы на одной волне. Мы знаем, что происходит несправедливость, мы работаем вместе. Мы проводим различные аукционы и работаем вместе по многим направлениям. Армянский народ един независимо от того, проголосовал ты за республиканца, демократа или ни за того, ни за другого. Но я был сторонником Берни [Сандерса] и до сих пор остаюсь им. Я считаю, что он всё ещё может быть лучшим выбором в будущем. Но я не против Байдена. Скоро выборы, и обычно я говорю очень много по этому вопросу, но война и ежедневное число погибших [в спорном регионе Нагорного Карабаха] отнимают всё моё внимание».







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