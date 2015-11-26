SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

В рамках недавнего разговора с NME фронтмен SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN ответил на вопрос о том, ощущает ли он «надежду» из-за прихода к власти администрации Байдена:
«Я думаю, что слово "облегчение" подходит больше, чем "надежда". С уходом Трампа и появлением Байдена, я считаю, появилось чувство облегчения, с которым мы все вздохнули — не только в США, но и во всём мире, потому что политика США влияет на весь остальной мир больше, чем любая другая страна в мире. А у президента слишком много власти с точки зрения внешней политики — больше, чем внутренней, потому что Конгресс может мешать ему во внутренней политике. Американский президент обладает слишком большой властью во внешней политике, поэтому он сильно влияет на весь остальной мир. Так что я думаю, что весь мир почувствовал некоторое облегчение от того, что Трамп ушёл, а кто-то более зрелый теперь у власти.
Достаточно ли этого для меня как для активиста с точки зрения моих желаний продвинуть тему изменений в образе жизни, связанных с изменением климата? Достаточно ли этого в плане моих желаний в отношении распределения богатства или бесплатного обучения и бесплатного здравоохранения в США? Я бы хотел, чтобы всё это было реализовано. Надеюсь, что администрация Байдена обратит внимание на некоторые идеи, которые продвигали Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и некоторые иные прогрессисты. Так что лично для меня это нечто среднее, но по сравнению с хаотичной политикой, как бы там ни называлась администрация Трампа, в которой не хватает трёх четвертей персонала, который на самом деле выполняет эту работу, это здорово».
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