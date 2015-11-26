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Serj Tankian

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8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков
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SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»



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В рамках недавнего разговора с NME фронтмен SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN ответил на вопрос о том, ощущает ли он «надежду» из-за прихода к власти администрации Байдена:

«Я думаю, что слово "облегчение" подходит больше, чем "надежда". С уходом Трампа и появлением Байдена, я считаю, появилось чувство облегчения, с которым мы все вздохнули — не только в США, но и во всём мире, потому что политика США влияет на весь остальной мир больше, чем любая другая страна в мире. А у президента слишком много власти с точки зрения внешней политики — больше, чем внутренней, потому что Конгресс может мешать ему во внутренней политике. Американский президент обладает слишком большой властью во внешней политике, поэтому он сильно влияет на весь остальной мир. Так что я думаю, что весь мир почувствовал некоторое облегчение от того, что Трамп ушёл, а кто-то более зрелый теперь у власти.

Достаточно ли этого для меня как для активиста с точки зрения моих желаний продвинуть тему изменений в образе жизни, связанных с изменением климата? Достаточно ли этого в плане моих желаний в отношении распределения богатства или бесплатного обучения и бесплатного здравоохранения в США? Я бы хотел, чтобы всё это было реализовано. Надеюсь, что администрация Байдена обратит внимание на некоторые идеи, которые продвигали Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и некоторые иные прогрессисты. Так что лично для меня это нечто среднее, но по сравнению с хаотичной политикой, как бы там ни называлась администрация Трампа, в которой не хватает трёх четвертей персонала, который на самом деле выполняет эту работу, это здорово».

SERJ TANKIAN:





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