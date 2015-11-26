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SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован



SERJ TANKIAN, на днях сообщивший о положительном тесте на COVID-19, написал:



«Я ошеломлён и чрезвычайно благодарен за любовь и заботу со стороны друзей и незнакомых людей. У меня всё хорошо, и я надеюсь, что скоро все симптомы пройдут. Я верю, что вакцинация помогла свести к минимуму мои проблемы и страдания.



В нашем обществе много тех, кто сопротивляется вакцине. Я понимаю и не занимаю чью-либо сторону в этом вопросе. Я считаю, что любая медицинская ситуация требует правильного понимания пола, возраста, истории болезни и предпосылок пациента. Вакцины должны быть разными, а их побочные эффекты должны как следует учитываться. Индустрия здравоохранения больше не может работать по принципу "один размер подходит всем". Это безответственно с медицинской точки зрения. Тем не менее, я рад, что я и мои пожилые родители вакцинированы.



Ещё раз спасибо за всю любовь».







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