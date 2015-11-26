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Serj Tankian

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26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью
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|||| сегодня

SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован



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SERJ TANKIAN, на днях сообщивший о положительном тесте на COVID-19, написал:

«Я ошеломлён и чрезвычайно благодарен за любовь и заботу со стороны друзей и незнакомых людей. У меня всё хорошо, и я надеюсь, что скоро все симптомы пройдут. Я верю, что вакцинация помогла свести к минимуму мои проблемы и страдания.

В нашем обществе много тех, кто сопротивляется вакцине. Я понимаю и не занимаю чью-либо сторону в этом вопросе. Я считаю, что любая медицинская ситуация требует правильного понимания пола, возраста, истории болезни и предпосылок пациента. Вакцины должны быть разными, а их побочные эффекты должны как следует учитываться. Индустрия здравоохранения больше не может работать по принципу "один размер подходит всем". Это безответственно с медицинской точки зрения. Тем не менее, я рад, что я и мои пожилые родители вакцинированы.

Ещё раз спасибо за всю любовь».

SERJ TANKIAN Says Being Vaccinated Helped Minimize His



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

jesus666


26 окт 2021, 12:10		Здоровья ему и нового альбома soad

AnyMetalYouLike


26 окт 2021, 14:03		Да какой SOAD. Сам бы что-нибудь путное зарелизил, наконец. В это ещё хоть немного верится.


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