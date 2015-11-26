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Serj Tankian

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SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»



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Вокалист SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN в недавнем интервью рассказал о своих взаимоотношениях с барабанщиком группы, JOHN'ом DOLMAYAN'ом:

«Мы хорошие друзья, мы семья, и он барабанщик в моей группе, так что, естественно, мы много о чём говорим, включая политику. Когда ты не согласен с кем-то по какому-то вопросу... Слушайте, это же не означает, что ты не согласен ни с чем, не так ли? Мы согласны по многим вопросом относительно Армении, мы согласны по многим вопросам относительно семьи, по личным вопросам и многом другом. Но когда дело доходит до американской политики, мы совершенно разные, мы оба очень эмоциональны и готовы отстаивать свои взгляды, что вполне нормально.

Я люблю и уважаю его очень и очень сильно, но я не разделяю его политические взгляды. И это нормально. Я могу с этим жить, и он может жить с этим, просто потому, что мы уважаем друга друга и заботимся друг о друге. И так всё и есть. Говорим ли мы на этот счёт? Конечно. Делаем ли мы это часто? Нет, потому что когда вы не видите друг друга, лучше обсудить что-то другое».

SERJ TANKIAN: I Love And Respect JOHN DOLMAYAN Very Much, But Not His American Political Views



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

AlexTronenko


9 мар 2021, 14:04		'он барабанщик в моей группе'

Чарли Уоттс, когдато за такие слова Мику Джаггеру сильно по лицу настучал ))

Санчез


9 мар 2021, 14:06		Пишите альбом новый лучше, политические шлю...хачи

OneForSorrow


9 мар 2021, 14:07		«Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

А разве это возможно? 🤔

ElectricRetard


9 мар 2021, 15:10		>А разве это возможно?
Добро пожаловать в современный мир с адекватными людьми.

CosmicBear


9 мар 2021, 18:32		Пора этой "фантасти... политической четвёрке" записывать подкасты о политике. Аналитика, прогнозы, обсуждение текущей ситуации. Неплохое шоу получится.

Mistis


9 мар 2021, 20:46		CosmicBear, +

Virgo_ad_noctum


9 мар 2021, 21:34		Предлагаю Соловьёву пригласить на программу "К барьеру". Вот потеха-то была бы :).


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