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SERJ TANKIAN : «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»



Вокалист SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN в недавнем интервью рассказал о своих взаимоотношениях с барабанщиком группы, JOHN'ом DOLMAYAN'ом:



«Мы хорошие друзья, мы семья, и он барабанщик в моей группе, так что, естественно, мы много о чём говорим, включая политику. Когда ты не согласен с кем-то по какому-то вопросу... Слушайте, это же не означает, что ты не согласен ни с чем, не так ли? Мы согласны по многим вопросом относительно Армении, мы согласны по многим вопросам относительно семьи, по личным вопросам и многом другом. Но когда дело доходит до американской политики, мы совершенно разные, мы оба очень эмоциональны и готовы отстаивать свои взгляды, что вполне нормально.



Я люблю и уважаю его очень и очень сильно, но я не разделяю его политические взгляды. И это нормально. Я могу с этим жить, и он может жить с этим, просто потому, что мы уважаем друга друга и заботимся друг о друге. И так всё и есть. Говорим ли мы на этот счёт? Конечно. Делаем ли мы это часто? Нет, потому что когда вы не видите друг друга, лучше обсудить что-то другое».







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