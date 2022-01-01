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*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
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Serj Tankian

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SERJ TANKIAN о выступлении с Brian'ом May



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SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью рассказал об ощущениях от совместного выступления с гитаристом QUEEN Brian'ом May, состоявшегося седьмого сентября:

«QUEEN невероятная группа. Им не нужно, чтобы я это говорил, они - величайшая группа. И я всегда уважал коллектив и работу самого Brian'а.

У нас есть общий друг, который является астрофизиком, армянским астрофизиком, и этот джентльмен, Гарик Исраэлян, вместе с Brian'ом May, создали фестиваль, научно-музыкальный фестиваль под названием Starmus. И этот фестиваль Starmus они провели в шести или семи разных странах по всему миру, каждый год — за исключением, я думаю, года COVID. А в этом году он проходил в Армении, и они пригласили меня исполнить несколько песен с национальным оркестром, что было просто потрясающе. А еще мне удалось исполнить песню с Brian May. Он просто прелесть — очень приятный, умный человек, и, надо сказать, чрезвычайно талантливый. Было очень приятно познакомиться с ним и немного пообщаться».




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