22 окт 2021



SERJ TANKIAN подцепил COVID-19



SERJ TANKIAN сообщил о том, что его тест на COVID-19 оказался положительным, и он вынужден перенести выступление в Лос-Анджелесе на четвёртое февраля будущего года.



«После трёх очень весёлых шоу я вернулся в Лос-Анджелес с симптомами, похожими на грипп.



Я в шоке, что это Covid, поскольку я не только вакцинирован, но и невероятно осторожен. Мне очень жаль, что приходится снова переносить эти даты, особенно для тех, кто пожертвовал собой, чтобы приехать сюда из другого города.



Я намерен продолжать гастролировать в будущем, поэтому эти несколько концертов значат для меня очень много.



Спасибо вам за вашу любовь и понимание. Мир!»







+0 -0



просмотров: 196

