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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*Новая песня DARKTHRONE 12
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
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Serj Tankian

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23 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN — о восприятии критики

12 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

6 окт 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

5 окт 2022 : 		 SERJ TANKIAN работает над книгой

29 сен 2022 : 		 Новая композиция от SERJ TANKIAN

20 сен 2022 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР

7 июн 2022 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

15 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

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4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение
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SERJ TANKIAN — о восприятии критики



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SERJ TANKIAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он воспринимает критику в свой адрес:

«В начале существования группы мне повезло оказаться немного старше и наблюдать за индустрией, которая основана на иллюзиях и шумихе, — музыкальная индустрия, киноиндустрия, много шумихи — и понять, что это в точности то, что есть; это шумиха, и не принимать её слишком серьёзно. И это всегда помогало мне оставаться нормальным в этой индустрии, если хотите.

Все наслаждаются похвалой, все наслаждаются тем, что их почитают, но вы также должны соизмерять это с реальностью того, кем вы являетесь на самом деле, и каково восприятие других людей. И в какой-то момент ради собственного же благополучия вы должны полностью отбросить чужое восприятие и просто понять, что вы такой, какой есть. Иногда меня будут любить, а иногда будут ненавидеть, и всё такое. До тех пор, пока я знаю, что следую своему видению и поступаю правильно, что я могу спать по ночам и решать проблемы соответствующим образом, тогда всё хорошо».




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