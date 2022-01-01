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SERJ TANKIAN — о восприятии критики



SERJ TANKIAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он воспринимает критику в свой адрес:



«В начале существования группы мне повезло оказаться немного старше и наблюдать за индустрией, которая основана на иллюзиях и шумихе, — музыкальная индустрия, киноиндустрия, много шумихи — и понять, что это в точности то, что есть; это шумиха, и не принимать её слишком серьёзно. И это всегда помогало мне оставаться нормальным в этой индустрии, если хотите.



Все наслаждаются похвалой, все наслаждаются тем, что их почитают, но вы также должны соизмерять это с реальностью того, кем вы являетесь на самом деле, и каково восприятие других людей. И в какой-то момент ради собственного же благополучия вы должны полностью отбросить чужое восприятие и просто понять, что вы такой, какой есть. Иногда меня будут любить, а иногда будут ненавидеть, и всё такое. До тех пор, пока я знаю, что следую своему видению и поступаю правильно, что я могу спать по ночам и решать проблемы соответствующим образом, тогда всё хорошо».







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