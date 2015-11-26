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Serj Tankian

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19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

10 дек 2013 : 		 Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN

2 сен 2013 : 		 SERJ TANKIAN «сомневается в уликах» применения Сирией химического оружия

28 авг 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN
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|||| 19 дек 2020

SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой



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SERJ TANKIAN в интервью Rolling Stone подтвердил, что ЕР с рок-песнями не отложен и будет выпущен в феврале:

«"Elasticity" я написал очень давно. Когда я её сочинял, изначальной задумкой было: "Какая роковая песня может быть выпущена от меня прямо сейчас или быть такой, над которой я мог бы поработать и в SYSTEM?" Так что я хотел иметь возможность поставить её парням из SYSTEM, что я делал, и мы даже немного обсуждали, что и как, а может, и нет. Но очевидно, что мы не можем смотреть друг другу в глаза и продолжать записываться как SYSTEM, за исключением тех двух треков, которые были сделаны недавно, ну и кроме того, всё это было на несколько лет раньше. Поэтому эти песни я решил закончить и выпустить своими силами. И это очень интересные и прекрасные темы — идущие от тяжёлой ипостаси SYSTEM до балладных элементов, включая фрагменты на фортепиано и струнных, и всё в таком духе. Так что это большое разнообразие для пяти песен. И тематически они тоже разнообразны — есть песня про терроризм, песня про протесты в Армении, которые были несколько лет назад, песня о моём сыне Rumi, частично перекликающаяся с поэтом Rumi, — это дань уважения ему в каком-то роде. И ещё кое-какие элементы. Так что всего понемногу, как, впрочем, и всегда».

Изначально планировалось, что всё выйдет в октябре, но когда началась война в Карабахе и было принято решение выпустить две песни SYSTEM, акценты были смещены на это:

«Я просто позвонил на лейбл и сказал: "Надо отложить. Можем это сделать". И они любезно согласились».

SERJ TANKIAN





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