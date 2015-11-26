19 дек 2020



SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой



SERJ TANKIAN в интервью Rolling Stone подтвердил, что ЕР с рок-песнями не отложен и будет выпущен в феврале:



«"Elasticity" я написал очень давно. Когда я её сочинял, изначальной задумкой было: "Какая роковая песня может быть выпущена от меня прямо сейчас или быть такой, над которой я мог бы поработать и в SYSTEM?" Так что я хотел иметь возможность поставить её парням из SYSTEM, что я делал, и мы даже немного обсуждали, что и как, а может, и нет. Но очевидно, что мы не можем смотреть друг другу в глаза и продолжать записываться как SYSTEM, за исключением тех двух треков, которые были сделаны недавно, ну и кроме того, всё это было на несколько лет раньше. Поэтому эти песни я решил закончить и выпустить своими силами. И это очень интересные и прекрасные темы — идущие от тяжёлой ипостаси SYSTEM до балладных элементов, включая фрагменты на фортепиано и струнных, и всё в таком духе. Так что это большое разнообразие для пяти песен. И тематически они тоже разнообразны — есть песня про терроризм, песня про протесты в Армении, которые были несколько лет назад, песня о моём сыне Rumi, частично перекликающаяся с поэтом Rumi, — это дань уважения ему в каком-то роде. И ещё кое-какие элементы. Так что всего понемногу, как, впрочем, и всегда».



Изначально планировалось, что всё выйдет в октябре, но когда началась война в Карабахе и было принято решение выпустить две песни SYSTEM, акценты были смещены на это:



«Я просто позвонил на лейбл и сказал: "Надо отложить. Можем это сделать". И они любезно согласились».













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