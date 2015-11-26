SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»
SERJ TANKIAN поделился заявлением Армянского национального комитета Америки (ANCA) о "катастрофическом" договоре о культурных ценностях и добавил уже от себя:
«Спасибо, Трамп. В последнюю минуту вы решили передать Турции культурное наследие моего народа, включая древние церкви и каменные кресты в награду за то, что они пытались истребить нас. Никогда не видел, чтобы президент так много сосал член».
rassol
for example
Orthodox
Virgo_ad_noctum
Nord61
Строго говоря, Армении вообще никто ничего не должен.
Армяне вообще персонажи крайне странные, мягко говоря. Когда началась вторая часть карабахского балета, они тут же взвыли, что Франция, США, Россия обязаны им помогать против злых азербайджанцев, поддерживаемых ещё более злыми турками. При этом как-то не очень было заметно, чтобы за Карабах особо сильно впряглась богатейшая и влиятельная армянская диаспора (хотя ресурсы для этого у неё явно имеются). Т.е., армянам бы хотелось дать укорот Эрдогану с Ильхамом - но чужими руками и жизнями чужих солдат (судя по тому, сколь активно они пытались втянуть в этот конфликт Россию).
При этом, в 2018-м году, во время прихода к власти Пашиняна, тысячи армян маршировали по Еревану с баннерами "No to Russian Empire" и "Русские оккупанты - вон из Армении!", сопровождая всё это веселье публичным сожжением и топтанием российских флагов. А когда земля под ногами загорелась - начали обвинять тех самых "русских оккупантов" в предательстве, т.к. по какой-то непостижимой логике, именно "русские оккупанты" должны воевать за армянские интересы в Карабахе.
Orthodox
kircore
Значит, Серж набросил успешно.
Поддерживать клоуна при смерти Трампа = восхвалять глупость и фашизм.
KillTimer
Ничего страшного, если посмотрят свежий док. фильм про Сержа Танкяна — проснутся как новые, здоровые люди.
Санчез
Nord61
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