23 янв 2021



SERJ TANKIAN : «Еще ни один президент не сосал столько!»



SERJ TANKIAN поделился заявлением Армянского национального комитета Америки (ANCA) о "катастрофическом" договоре о культурных ценностях и добавил уже от себя:



«Спасибо, Трамп. В последнюю минуту вы решили передать Турции культурное наследие моего народа, включая древние церкви и каменные кресты в награду за то, что они пытались истребить нас. Никогда не видел, чтобы президент так много сосал член».







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