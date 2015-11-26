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Serj Tankian

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23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN
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|||| 23 янв 2021

SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»



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SERJ TANKIAN поделился заявлением Армянского национального комитета Америки (ANCA) о "катастрофическом" договоре о культурных ценностях и добавил уже от себя:

«Спасибо, Трамп. В последнюю минуту вы решили передать Турции культурное наследие моего народа, включая древние церкви и каменные кресты в награду за то, что они пытались истребить нас. Никогда не видел, чтобы президент так много сосал член».

SYSTEM OF A DOWN's SERJ TANKIAN On DONALD TRUMP: I Have 'Never Seen A President Suck So Much C**k'



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

rassol


23 янв 2021, 21:57		Ара, по факту сосёшь именно ты. И твои соплеменники, потому как нихрена сделать не смогли.

for example


23 янв 2021, 21:57		Но в итоге-то, насколько я понимаю, соснули армяне.

Orthodox


23 янв 2021, 22:18		Я думал, что речь будет идти про президента Армении Саркисяна)))

Virgo_ad_noctum


23 янв 2021, 22:37		Какое вообще отношение США имеют к Армении и Турции? Меня не удивляет, что Трамп, по сути, с...ть хотелось на армянские ценности. Можно Трампа любить или не любить, но сложно не согласиться с тем, что ни он, ни США вообще ничего Армении не должны, и когда сосёт Армения, никто другой не сосёт. При всем уважении к армянском народу, кстати.

Nord61


23 янв 2021, 22:57		"Можно Трампа любить или не любить, но сложно не согласиться с тем, что ни он, ни США вообще ничего Армении не должны, и когда сосёт Армения, никто другой не сосёт"

Строго говоря, Армении вообще никто ничего не должен.

Армяне вообще персонажи крайне странные, мягко говоря. Когда началась вторая часть карабахского балета, они тут же взвыли, что Франция, США, Россия обязаны им помогать против злых азербайджанцев, поддерживаемых ещё более злыми турками. При этом как-то не очень было заметно, чтобы за Карабах особо сильно впряглась богатейшая и влиятельная армянская диаспора (хотя ресурсы для этого у неё явно имеются). Т.е., армянам бы хотелось дать укорот Эрдогану с Ильхамом - но чужими руками и жизнями чужих солдат (судя по тому, сколь активно они пытались втянуть в этот конфликт Россию).

При этом, в 2018-м году, во время прихода к власти Пашиняна, тысячи армян маршировали по Еревану с баннерами "No to Russian Empire" и "Русские оккупанты - вон из Армении!", сопровождая всё это веселье публичным сожжением и топтанием российских флагов. А когда земля под ногами загорелась - начали обвинять тех самых "русских оккупантов" в предательстве, т.к. по какой-то непостижимой логике, именно "русские оккупанты" должны воевать за армянские интересы в Карабахе.

Orthodox


23 янв 2021, 23:32		Virgo_ad_noctum, деточка, повзрослеешь, узнаешь, что США не только имеет дело до Турции и Армении, но и что самая великая демократия (с) в мире этими и некоторыми другими странами рулит)))

kircore


23 янв 2021, 23:45		В комментариях отметились, в основном, потрясающие дебилы и моральные уроды.
Значит, Серж набросил успешно.
Поддерживать клоуна при смерти Трампа = восхвалять глупость и фашизм.

KillTimer


24 янв 2021, 00:54		kircore, ну почему сразу «дебилы»? Просто не вполне интеллектуально развитые люди. Они, видимо, и дворецпутина отрицают, пена изо рта, волосы назад))

Ничего страшного, если посмотрят свежий док. фильм про Сержа Танкяна — проснутся как новые, здоровые люди.

Санчез


25 янв 2021, 03:40		Сколько нытья от сержа и остальных армян в последнее время, аж испанский стыд берет

Nord61


25 янв 2021, 14:02		Санчез, а армяне ж думали другие страны в конфликт втравить, чтобы их руками жар загрести. Дураков не нашлось - и они огребли (ещё неизвестно, что было бы, если б не выклянчили у ВВП российских миротворцев). Теперь только и осталось, что ныть, вызывая всеобщее презрение и насмешки, т.к. нытиков никто не любит.


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