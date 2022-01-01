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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 17
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Serj Tankian

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20 сен 2022 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР

7 июн 2022 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

15 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN
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|||| 20 сен 2022

SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР



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SERJ TANKIAN объявил о том, что 21 октября будет выпущен новый ЕР, получивший название "Perplex Cities":

01. Pop Imperialism
02. The Race
03. I Spoke Up
04. Rumi Loves His Cars
05. Forgive Me Father

«Я всегда стараюсь создавать новые и интересные способы общения с людьми через свою музыку. Для последнего EP "Elasticity" мы сняли несколько потрясающих видео, поэтому я хотел попробовать что-то другое для "Perplex Cities". Мне нравится идея оказаться в комнате с кем-то, кто слушает мою музыку. Это интимный, веселый и нестандартный подход».




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