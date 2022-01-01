SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР

SERJ TANKIAN объявил о том, что 21 октября будет выпущен новый ЕР, получивший название "Perplex Cities":
01. Pop Imperialism
02. The Race
03. I Spoke Up
04. Rumi Loves His Cars
05. Forgive Me Father
«Я всегда стараюсь создавать новые и интересные способы общения с людьми через свою музыку. Для последнего EP "Elasticity" мы сняли несколько потрясающих видео, поэтому я хотел попробовать что-то другое для "Perplex Cities". Мне нравится идея оказаться в комнате с кем-то, кто слушает мою музыку. Это интимный, веселый и нестандартный подход».
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