20 сен 2022



SERJ TANKIAN выпускает новый ЕР



SERJ TANKIAN объявил о том, что 21 октября будет выпущен новый ЕР, получивший название "Perplex Cities":



01. Pop Imperialism

02. The Race

03. I Spoke Up

04. Rumi Loves His Cars

05. Forgive Me Father



«Я всегда стараюсь создавать новые и интересные способы общения с людьми через свою музыку. Для последнего EP "Elasticity" мы сняли несколько потрясающих видео, поэтому я хотел попробовать что-то другое для "Perplex Cities". Мне нравится идея оказаться в комнате с кем-то, кто слушает мою музыку. Это интимный, веселый и нестандартный подход».







