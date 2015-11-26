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Serj Tankian

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6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN

8 сен 2014 : 		 Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI

29 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN о Секторе Газа

28 июл 2014 : 		 SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII

15 дек 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

10 дек 2013 : 		 Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN

2 сен 2013 : 		 SERJ TANKIAN «сомневается в уликах» применения Сирией химического оружия

28 авг 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

22 июл 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

30 май 2013 : 		 SERJ TANKIAN очень доволен новым проектом

10 май 2013 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

30 апр 2013 : 		 SERJ TANKIAN выпустит два альбома летом

24 дек 2012 : 		 SERJ TANKIAN создал саундтрек к игре

30 окт 2012 : 		 SERJ TANKIAN представил симфонию "Orca"

12 авг 2012 : 		 Демонстрация приложения от SERJ TANKIAN

31 июл 2012 : 		 SERJ TANKIAN: видео из KROQ Red Bull Sound Space

13 июл 2012 : 		 Концерт SERJ'a TANKIAN'a онлайн!

13 июл 2012 : 		 SERJ TANKIAN в 'Jimmy Kimmel Live!'
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SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.



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SERJ TANKIAN записал вокальные партии для одной из песен проекта O.R.K., в состав которого входят итальянский автор музыки к фильмам Lorenzo Esposito Fornasari a.k.a LEF (вокал), Pat Mastelotto из KING CRIMSON (барабаны), Colin Edwin из PORCUPINE TREE (бас), Carmelo Pipitone из MARTA SUI TUBI (гитара). Этот трек будет включён в альбом "Ramagehead", релиз которого намечен на 22 февраля на Kscope.

Трек-лист альбома:

01. Kneel to Nothing
02. Signals Erased
03. Beyond Sight
04. Black Blooms (feat. Serj Tankian)
05. Time Corroded
06. Down the Road
07. Some Other Rainbow Part 1
08. Strangled Words
09. Some Other Rainbow

Видео на "Black Blooms" доступно ниже.



See SYSTEM OF A DOWN's SERJ TANKIAN In O.R.K.'s 'Black Blooms' Video






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