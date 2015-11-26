SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian осудил участников LED ZEPPELIN за то, что они отметили 14-ю годовщину своего концерта для благотворительной организации, созданной основателем и генеральным директором Atlantic Records Ахметом Эртегюном, — человеком, который, по словам Serj'а, оказал свою филантропическую поддержку отрицанию Турцией Геноцида армян.
После того как гитарист ZEPPELIN Jimmy Page в пятницу (10 декабря) опубликовал в своём Instagram несколько фотографий с выступления 2007 года, Serj сделал перепост и добавил следующее сообщение:
«Дорогой мистер @jimmypage. Это достойно восхищения, что @ledzeppelin сыграли концерт в 2007 году в честь Ахмеда Эртюгуна, человека, который подписал контракт с вашей группой на Atlantic Records. Но вы, вероятно, не знаете, что этот человек потратил миллионы долларов на аналитические центры и кафедры в различных университетах США с целью отрицания #АрмянскогоГеноцида. В этом нет абсолютно никакой чести, я уверен, вы согласитесь».
Tomahawk
Санчез
father
jesus666
Санчез
gravitgroove
Владимир В
father
Family Ghost
Не Доро, а какой-нить Мадонне (шоб сопоставимо по статусу с Пейджем было)
Санчез
Alias
Казалось, великая эпоха Atlantic и Zeppelin уходят в вечность, оставаясь на недосягаемой высоте. Но теперь грязные брызги мерзейшей "культуры отмены" долетают уже и туда.
jesus666
Evil3062
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