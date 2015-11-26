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Serj Tankian

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15 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN

13 дек 2021 : 		 SERJ TANKIAN открыт для новых сольных релизов

26 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN рад, что был вакцинирован

22 окт 2021 : 		 SERJ TANKIAN подцепил COVID-19

29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой
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SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN



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Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian осудил участников LED ZEPPELIN за то, что они отметили 14-ю годовщину своего концерта для благотворительной организации, созданной основателем и генеральным директором Atlantic Records Ахметом Эртегюном, — человеком, который, по словам Serj'а, оказал свою филантропическую поддержку отрицанию Турцией Геноцида армян.

После того как гитарист ZEPPELIN Jimmy Page в пятницу (10 декабря) опубликовал в своём Instagram несколько фотографий с выступления 2007 года, Serj сделал перепост и добавил следующее сообщение:

«Дорогой мистер @jimmypage. Это достойно восхищения, что @ledzeppelin сыграли концерт в 2007 году в честь Ахмеда Эртюгуна, человека, который подписал контракт с вашей группой на Atlantic Records. Но вы, вероятно, не знаете, что этот человек потратил миллионы долларов на аналитические центры и кафедры в различных университетах США с целью отрицания #АрмянскогоГеноцида. В этом нет абсолютно никакой чести, я уверен, вы согласитесь».

SERJ TANKIAN Tells JIMMY PAGE Man Who Signed LED ZEPPELIN Gave His Philanthropic Support To Denial Of Armenian Genocide



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Tomahawk


15 дек 2021, 09:24		Какая жирная армянская хуцпа. Давайте теперь "отменим" его посмертно, а также, всех, кто издавался на Атлантик.

Санчез


15 дек 2021, 09:27		Танкян заебал со своим нытьем

father


15 дек 2021, 09:37		А это что-то новенькое: хачовская натура попала под влияние американской культуры отмены, и в результате получился Серж Танкян:)

jesus666


15 дек 2021, 09:39		Турки пидарасы.Инфа 100%😀😀😀Как и наш демократически избранный плешивый саддам хусейн😀😀😀😀

Санчез


15 дек 2021, 09:42		father, а ведь реально

gravitgroove


15 дек 2021, 09:55		…А так же покаяться, что их альбомы издавались и продавались на этом лейбле и на этом основании в срочном порядке выплатить репарации в благотворительный фонд «Арарат»

Владимир В


15 дек 2021, 09:57		Танкян никто по сравнению с Пэйджем, так что молчал бы в тряпочку. Достал он уже своими сказками про бедных и униженных.

father


15 дек 2021, 10:15		Кстати уникальный случай, когда хачила доебался аж до Джимми Пейджа, остаётся только ещё например написать в личку Доро "писка даш ебат??" и вызвать Планта драться один на один, придя со всем аулом:)

Family Ghost


15 дек 2021, 10:27		>>>остаётся только ещё например написать в личку Доро "писка даш ебат??"

Не Доро, а какой-нить Мадонне (шоб сопоставимо по статусу с Пейджем было)

Санчез


15 дек 2021, 10:28		father, ждем новость: "почему в роке так мало хачей и прочих подобных существ?"

Alias


15 дек 2021, 10:29		Танкян с дуба рухнул что ли? Вот уж точно, "Королевство кривых" какое-то. Наверное все, кто издавался на Атлантик, должны теперь встать на одно колено и горько рыдать, не?

Казалось, великая эпоха Atlantic и Zeppelin уходят в вечность, оставаясь на недосягаемой высоте. Но теперь грязные брызги мерзейшей "культуры отмены" долетают уже и туда.

jesus666


15 дек 2021, 11:16		Каждому отписавшемся здесь по турецкому обрезанному хую в очко,а zepelin говно,как и битлз перпл ,стоунс и прочяя поебда!!!Motorhead ramones и sabbath надо слушать!!!

Evil3062


15 дек 2021, 11:27		пошел этот чурка вон, питушара на рынку среди помидор ему место


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