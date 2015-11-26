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Serj Tankian

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14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян

22 янв 2015 : 		 Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN
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SERJ TANKIAN создал продолжение



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SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, что работает сразу над несколькими проектами:

«Могу только сказать, что у меня уже есть кое-какой готовый материал из прошлого года, потому что локдаун — настоящая мечта для музыканта в студии. Ты можешь сидеть там, работать, и тебе не надо никуда ездить или что-то ещё. Я имел возможность создать и закончить огромное количество музыки.

У меня получилось завершить работу над ЕР, я создал ещё один ЕР другого рок-жанра, более электронного и прекрасного. Такого плана музыка. У меня есть две записи с музыкой для кино, инструментальной музыки, которую я создал для этих целей, и 24-минутный концерт для современного фортепиано, который я выпущу в этом году.

Я знаю, что у меня впереди работа над несколькими саундтреками, и мне это очень нравится, потому что фильмы разные, каждый режиссёр со своим подходом и хочет чего-то своего. Я смогу закончить запись саундтрека с такой музыкой, которую никогда раньше не делал, и которую я могу сделать целиком и полностью сам — разве это не влажная мечта любого артиста? А как это определять в музыкальных терминах, я вообще без понятия...»

SYSTEM OF A DOWN



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