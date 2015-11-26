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SERJ TANKIAN создал продолжение



SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, что работает сразу над несколькими проектами:



«Могу только сказать, что у меня уже есть кое-какой готовый материал из прошлого года, потому что локдаун — настоящая мечта для музыканта в студии. Ты можешь сидеть там, работать, и тебе не надо никуда ездить или что-то ещё. Я имел возможность создать и закончить огромное количество музыки.



У меня получилось завершить работу над ЕР, я создал ещё один ЕР другого рок-жанра, более электронного и прекрасного. Такого плана музыка. У меня есть две записи с музыкой для кино, инструментальной музыки, которую я создал для этих целей, и 24-минутный концерт для современного фортепиано, который я выпущу в этом году.



Я знаю, что у меня впереди работа над несколькими саундтреками, и мне это очень нравится, потому что фильмы разные, каждый режиссёр со своим подходом и хочет чего-то своего. Я смогу закончить запись саундтрека с такой музыкой, которую никогда раньше не делал, и которую я могу сделать целиком и полностью сам — разве это не влажная мечта любого артиста? А как это определять в музыкальных терминах, я вообще без понятия...»







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