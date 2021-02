сегодня



Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN



SERJ TANKIAN представил обложку и трек-лист нового ЕР "Elasticity", выход которого намечен на 19 марта:



01. Elasticity



02. Your Mom



03. How Many Times?



04. Rumi



05. Electric Yerevan







+0 -0



( 1 ) просмотров: 202