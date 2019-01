сегодня



SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.



SERJ TANKIAN записал вокальные партии для одной из песен проекта O.R.K., в состав которого входят итальянский автор музыки к фильмам Lorenzo Esposito Fornasari a.k.a LEF (вокал), Pat Mastelotto из KING CRIMSON (барабаны), Colin Edwin из PORCUPINE TREE (бас), Carmelo Pipitone из MARTA SUI TUBI (гитара). Этот трек будет включён в альбом "Ramagehead", релиз которого намечен на 22 февраля на Kscope.



Трек-лист альбома:



01. Kneel to Nothing

02. Signals Erased

03. Beyond Sight

04. Black Blooms (feat. Serj Tankian)

05. Time Corroded

06. Down the Road

07. Some Other Rainbow Part 1

08. Strangled Words

09. Some Other Rainbow



















