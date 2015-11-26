SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

SERJ TANKIAN записал вокальные партии для одной из песен проекта O.R.K., в состав которого входят итальянский автор музыки к фильмам Lorenzo Esposito Fornasari a.k.a LEF (вокал), Pat Mastelotto из KING CRIMSON (барабаны), Colin Edwin из PORCUPINE TREE (бас), Carmelo Pipitone из MARTA SUI TUBI (гитара). Этот трек будет включён в альбом "Ramagehead", релиз которого намечен на 22 февраля на Kscope.
Трек-лист альбома:
01. Kneel to Nothing
02. Signals Erased
03. Beyond Sight
04. Black Blooms (feat. Serj Tankian)
05. Time Corroded
06. Down the Road
07. Some Other Rainbow Part 1
08. Strangled Words
09. Some Other Rainbow
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