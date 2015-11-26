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SERJ TANKIAN : «Пандемия меня очень вымотала»



SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, как он и его семья справляются с пандемией:



«Мы живём между Новой Зеландией и США. Сейчас я в США, но большую часть времени в 2020 году мы в были в Новой Зеландии. Правительство страны очень хорошо со всем справляется, и поэтому через несколько месяцев там всё вернулось на круги своя. Сейчас у них небольшой рецидив с несколькими случаями заболевания, но они знают, что делать. Затем мы вернулись в Лос-Анджелес в конце прошлого года.



Пандемия, как и для всех остальных, для меня оказалось разрушительной во многих отношениях. У меня было 22 концерта с SYSTEM, две премьеры фильмов, две инсталляции — всё было отменено. Но я использовал время, чтобы закончить новую музыку, что тоже неплохо. Так что 19 марта мы выпускаем EP под названием "Elasticity" с пятью рок-песнями. И у меня есть ещё кое-какая музыка, которая появится позже в этом году».













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