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Serj Tankian

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24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР

15 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN

26 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустил новый трек

15 апр 2020 : 		 SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа

3 апр 2020 : 		 Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO

27 мар 2020 : 		 SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»

6 фев 2019 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.

25 янв 2019 : 		 SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.

21 ноя 2018 : 		 SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек

8 дек 2017 : 		 SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления SERJ TANKIAN

26 май 2016 : 		 Новые песни SERJ TANKIAN

10 апр 2016 : 		 SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США

18 апр 2015 : 		 Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян
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SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»



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SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, как он и его семья справляются с пандемией:

«Мы живём между Новой Зеландией и США. Сейчас я в США, но большую часть времени в 2020 году мы в были в Новой Зеландии. Правительство страны очень хорошо со всем справляется, и поэтому через несколько месяцев там всё вернулось на круги своя. Сейчас у них небольшой рецидив с несколькими случаями заболевания, но они знают, что делать. Затем мы вернулись в Лос-Анджелес в конце прошлого года.

Пандемия, как и для всех остальных, для меня оказалось разрушительной во многих отношениях. У меня было 22 концерта с SYSTEM, две премьеры фильмов, две инсталляции — всё было отменено. Но я использовал время, чтобы закончить новую музыку, что тоже неплохо. Так что 19 марта мы выпускаем EP под названием "Elasticity" с пятью рок-песнями. И у меня есть ещё кое-какая музыка, которая появится позже в этом году».

SYSTEM OF A DOWN





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