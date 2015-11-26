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Serj Tankian

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29 авг 2021 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO

28 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новые треки

12 июл 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новый релиз

10 июл 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

18 июн 2021 : 		 SERJ TANKIAN представил новую композицию

11 июн 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

13 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками

1 май 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SERJ TANKIAN

8 апр 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»

4 апр 2021 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам

19 мар 2021 : 		 Новое видео SERJ TANKIAN

9 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»

24 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»

14 фев 2021 : 		 SERJ TANKIAN создал продолжение

5 фев 2021 : 		 Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN

5 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN

2 фев 2021 : 		 Тизер нового видео SERJ TANKIAN

23 янв 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»

16 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN

20 дек 2020 : 		 Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой

19 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой

22 окт 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»

15 авг 2020 : 		 SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью

29 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19

22 май 2020 : 		 SERJ TANKIAN о новом ЕР
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|||| сегодня

SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO



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TINA GUO представила видео на композицию "Moonhearts In Space", в записи которой принимал участие SERJ TANKIAN.

Watch SERJ TANKIAN In TINA GUO's 'Moonhearts In Space' Music Video





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

rassol


29 авг 2021, 17:15		Вай! Слющя,й ара! Какой антырэный платие на дэвющка, да!

HLL


29 авг 2021, 19:04		ой какая песня галимая.

Zoran9999


29 авг 2021, 19:05		Избитая хрень, ничего потрясающего кроме очередной безвкусицы! Кривляние сплошное.

dmitry.chetverov


29 авг 2021, 20:43		немного словил кринге с видео)

KillTimer


29 авг 2021, 22:37		Класс, оч круто!


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