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все новости группы
Serj Tankian
США
Alternative Rock
Symphonic Rock
Alternative Metal
Symphonic Classic
Jazz
http://www.serjtankian.com
Myspace:
http://www.myspace.com/serjtankian
29 авг 2021
:
SERJ TANKIAN в новом видео TINA GUO
28 июл 2021
:
SERJ TANKIAN представил новые треки
12 июл 2021
:
SERJ TANKIAN представил новый релиз
10 июл 2021
:
Новое видео SERJ TANKIAN
18 июн 2021
:
SERJ TANKIAN представил новую композицию
11 июн 2021
:
Новое видео SERJ TANKIAN
13 май 2021
:
SERJ TANKIAN поёт с армянскими девочками
1 май 2021
:
Новое видео SERJ TANKIAN
19 апр 2021
:
Видео с текстом от SERJ TANKIAN
8 апр 2021
:
SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа»
4 апр 2021
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN защищает своё право высказываться по политическим вопросам
19 мар 2021
:
Новое видео SERJ TANKIAN
9 мар 2021
:
SERJ TANKIAN: «Я люблю и уважаю JOHN'a DOLMAYAN'a, но не его взгляды»
24 фев 2021
:
SERJ TANKIAN: «Пандемия меня очень вымотала»
14 фев 2021
:
SERJ TANKIAN создал продолжение
5 фев 2021
:
Александра Бортич в новом видео SERJ TANKIAN
5 фев 2021
:
Обложка и трек-лист нового ЕР SERJ TANKIAN
2 фев 2021
:
Тизер нового видео SERJ TANKIAN
23 янв 2021
:
SERJ TANKIAN: «Еще ни один президент не сосал столько!»
16 янв 2021
:
Трейлер документального фильма "Truth To Power" SERJ TANKIAN
20 дек 2020
:
Документальный фильм о SERJ TANKIAN выйдет зимой
19 дек 2020
:
SERJ TANKIAN выпустит ЕР зимой
22 окт 2020
:
SERJ TANKIAN: «Расстраивает ли меня позиция Dolmayan'a?»
15 авг 2020
:
SERJ TANKIAN выпустит ЕР осенью
29 май 2020
:
Вокалист SYSTEM OF A DOWN об уроках COVID-19
22 май 2020
:
SERJ TANKIAN о новом ЕР
15 май 2020
:
SERJ TANKIAN выпустит песни, которые планировал использовать на альбоме SYSTEM OF A DOWN
26 апр 2020
:
SERJ TANKIAN выпустил новый трек
15 апр 2020
:
SERJ TANKIAN критикует «клоуна» Трампа
3 апр 2020
:
Новая песня SERJ TANKIAN с SEBU SIMONIAN и MISHO
27 мар 2020
:
SERJ TANKIAN о Трампе: «Кумовство, эгоцентризм и глупость в наивысшем проявлении»
6 фев 2019
:
SERJ TANKIAN в новом видео O.R.K.
25 янв 2019
:
SERJ TANKIAN на альбоме O.R.K.
21 ноя 2018
:
SERJ TANKIAN выпускает новый саундтрек
8 дек 2017
:
SERJ TANKIAN выпустил несколько саундтреков
26 мар 2017
:
Видео с выступления SERJ TANKIAN
26 май 2016
:
Новые песни SERJ TANKIAN
10 апр 2016
:
SERJ TANKIAN критикует выборы президента в США
18 апр 2015
:
Фронтмен SERJ TANKIAN записал песню о геноциде армян
22 янв 2015
:
Кавер-версия OZZY от SERJ TANKIAN
8 сен 2014
:
Новый трек SERJ'a TANKIAN'a и BENNY BENASSI
29 июл 2014
:
SERJ TANKIAN о Секторе Газа
28 июл 2014
:
SERJ TANKIAN на новом альбоме AVICII
15 дек 2013
:
Новое видео SERJ TANKIAN
10 дек 2013
:
Видео с открытия выставки SERJ TANKIAN
2 сен 2013
:
SERJ TANKIAN «сомневается в уликах» применения Сирией химического оружия
28 авг 2013
:
Новое видео SERJ TANKIAN
22 июл 2013
:
Новое видео SERJ TANKIAN
30 май 2013
:
SERJ TANKIAN очень доволен новым проектом
10 май 2013
:
Новое видео SERJ TANKIAN
30 апр 2013
:
SERJ TANKIAN выпустит два альбома летом
24 дек 2012
:
SERJ TANKIAN создал саундтрек к игре
30 окт 2012
:
SERJ TANKIAN представил симфонию "Orca"
12 авг 2012
:
Демонстрация приложения от SERJ TANKIAN
31 июл 2012
:
SERJ TANKIAN: видео из KROQ Red Bull Sound Space
13 июл 2012
:
Концерт SERJ'a TANKIAN'a онлайн!
13 июл 2012
:
SERJ TANKIAN в 'Jimmy Kimmel Live!'
12 июл 2012
:
Новое видео SERJ TANKIAN
11 июл 2012
:
Новое видео SERJ TANKIAN
30 июн 2012
:
SERJ TANKIAN: Новая песня
27 июн 2012
:
SERJ TANKIAN об альбомах, изменивших его жизнь, Spotify и почему он решил стать музыкантом
24 июн 2012
:
'Harakiri' Medley Video от SERJ TANKIAN
7 июн 2012
:
SERJ TANKIAN: официальное видео с текстом
5 июн 2012
:
Новая песня SERJ'а TANKIAN'а
24 май 2012
:
SERJ TANKIAN: новое видео
19 май 2012
:
Трейлер лимитированного издания SERJ'a TANKIAN'a
3 май 2012
:
Обложка нового альбома SERJ'a TANKIAN'a
1 май 2012
:
SERJ TANKIAN: Видео с текстом
27 апр 2012
:
SERJ TANKIAN: фрагмент нового сингла
19 апр 2012
:
SERJ TANKIAN выпустит новый альбом в июле
2 апр 2012
:
SERJ TANKIAN завершает работу над третьим сольным альбомом
21 мар 2011
:
SERJ TANKIAN в программе "The Tonight Show With Jay Leno"
2 мар 2011
:
Новое видео SERJ'a TANKIAN'a
17 фев 2011
:
Детали нового ЕР SERJ TANKIAN
5 фев 2011
:
Новый ЕР SERJ'a TANKIAN'a
15 янв 2011
:
Новое видео SERJ'a TANKIAN'a
21 сен 2010
:
SERJ TANKIAN опубликовал сообщение для поклонников SYSTEM OF A DOWN
24 авг 2010
:
SERJ TANKIAN заявил, что никаких решений относительно SYSTEM OF A DOWN не было принято
23 авг 2010
:
Новое видео SERJ'a TANKIAN'a
23 авг 2010
:
SERJ TANKIAN работает над новыми проектами
10 авг 2010
:
Выход нового альбома SERJ TANKIAN отложен
21 июл 2010
:
SERJ TANKIAN о звучании нового альбома
14 июл 2010
:
Новая песня SERJ'а TANKIAN'а
6 июл 2010
:
Видео с выступления SERJ'а TANKIAN'а
24 июн 2010
:
Новая песня SERJ TANKIAN
31 мар 2010
:
Детали нового альбома SERJ'а TANKIAN'а
24 фев 2010
:
SERJ TANKIAN выступит с оркестром в Европе
20 фев 2010
:
Фрагмент из нового DVD SERJ TANKIAN
7 дек 2009
:
Дебютный альбом отца SERJ'а TANKIAN'а
1 дек 2009
:
"Elect The Dead Symphony" SERJ'а TANKIAN'а выйдет в марте
6 авг 2009
:
Видеосемпл симфонии "Elect The Dead" SERJ'a TANKIAN'a
20 янв 2009
:
SERJ TANKIAN выступит с Оклендским филармоническим оркестром
30 июн 2008
:
SERJ TANKIAN возможно выпустит DVD 'Elect The Dead'
31 мар 2008
:
Концертное видео от SERJ'a TANKIAN'a
6 мар 2008
:
SERJ TANKIAN: новый видеоклип в сети
сегодня
SERJ TANKIAN
в новом видео TINA GUO
TINA GUO представила видео на композицию "Moonhearts In Space", в записи которой принимал участие SERJ TANKIAN.
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rassol
29 авг 2021, 17:15
Вай! Слющя,й ара! Какой антырэный платие на дэвющка, да!
HLL
29 авг 2021, 19:04
ой какая песня галимая.
Zoran9999
29 авг 2021, 19:05
Избитая хрень, ничего потрясающего кроме очередной безвкусицы! Кривляние сплошное.
dmitry.chetverov
29 авг 2021, 20:43
немного словил кринге с видео)
KillTimer
29 авг 2021, 22:37
Класс, оч круто!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).