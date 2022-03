28 мар 2022



Нереализованный трек OPETH



OPETH 13 мая на Atomic Fire Records выпустят "In Cauda Venenum (Extended Edition)". В релиз войдут как англоязычная версия альбома, так и версия на шведском языке, включая три ранее нереализованные бонус-трека: "The Mob" / "Pöbeln", "Width Of A Circle" / "Cirkelns Riktning" и "Freedom & Tyranny" / "Frihet & Tyranni". Также 13 мая будет доступен виниловый бокс-сет, для которого Mikael Åkerfeldt сделал специальный мастеринг.













