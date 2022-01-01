Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH
Показать далее
| - |

|||| 28 мар 2022

Нереализованный трек OPETH



zoom
OPETH 13 мая на Atomic Fire Records выпустят "In Cauda Venenum (Extended Edition)". В релиз войдут как англоязычная версия альбома, так и версия на шведском языке, включая три ранее нереализованные бонус-трека: "The Mob" / "Pöbeln", "Width Of A Circle" / "Cirkelns Riktning" и "Freedom & Tyranny" / "Frihet & Tyranni". Также 13 мая будет доступен виниловый бокс-сет, для которого Mikael Åkerfeldt сделал специальный мастеринг.

OPETH Drops Previously Unreleased Song





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом