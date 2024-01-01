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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 17
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Opeth

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17 ноя 2023 : 		 Новое видео OPETH

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6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

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27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

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Основатель OPETH выпускает сборник стихов



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David Isberg десятого января выпускает новый сборник стихов, получивший название "Numerisk Kaos - Stokastiska Svärtor & Variablar". В настоящее время David является вокалистом группы BLOODOFJUPITER, а в далеком 1990 году он создал группу OPETH со своими друзьями из Täby, Sweden. Чуть позже в группу на место басиста он подтянул еще одного друга, Mikael Åkerfeldt, игравшего в ERUPTION. Однако когда он впервые пришел на репетицию, никто из остальных участников группы не знал о его появлении, и они не хотели выгонять басиста, который у них уже был. Последующий спор закончился тем, что все участники OPETH (кроме David'a) ушли. Они переименовали себя в CROWLEY и выпустили демо-запись под названием "The Gate" в 1991 году. David оставался в OPETH до 1992 года, а затем ушел, сославшись на творческие разногласия. Впоследствии обязанности ведущего вокалиста в OPETH взял на себя Åkerfeldt.




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