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Основатель OPETH выпускает сборник стихов



David Isberg десятого января выпускает новый сборник стихов, получивший название "Numerisk Kaos - Stokastiska Svärtor & Variablar". В настоящее время David является вокалистом группы BLOODOFJUPITER, а в далеком 1990 году он создал группу OPETH со своими друзьями из Täby, Sweden. Чуть позже в группу на место басиста он подтянул еще одного друга, Mikael Åkerfeldt, игравшего в ERUPTION. Однако когда он впервые пришел на репетицию, никто из остальных участников группы не знал о его появлении, и они не хотели выгонять басиста, который у них уже был. Последующий спор закончился тем, что все участники OPETH (кроме David'a) ушли. Они переименовали себя в CROWLEY и выпустили демо-запись под названием "The Gate" в 1991 году. David оставался в OPETH до 1992 года, а затем ушел, сославшись на творческие разногласия. Впоследствии обязанности ведущего вокалиста в OPETH взял на себя Åkerfeldt.







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