Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 40
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 40
*Новое видео U.D.O. 37
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 22
*Бивис и Баттхед возвращаются! 22
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

5 сен 2019 : 		 Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»

3 сен 2019 : 		 Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца

31 авг 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»

30 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»

26 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»

23 авг 2019 : 		 Визуальное видео от OPETH

16 авг 2019 : 		 Новый сингл OPETH

19 июл 2019 : 		 Фронтмен OPETH о новом сингле

12 июл 2019 : 		 Новая песня OPETH

1 июл 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

22 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OPETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OPETH поедут в тур весной



*
zoom
*
* *
OPETH объявили о мартовском европейском туре, в котором также примут участие THE VINTAGE CARAVAN. Первые даты выступлений:

March 10 - EE - Tallinn - Helitehas
March 11 - LV - Riga - Palladium
March 12 - PL - Warsaw - Progresja
March 13 - PL - Wroclaw - A2
March 15 - CZ - Prague - Forum Karlin
March 16 - AT - Vienna - Arena
March 17 - HU Budapest - Akvarium Klub
March 19 - RO - Bucharest - Arenele Romane
March 20 - BG - Sofia - Universiada
March 22 - HR - Zagreb - Culture Factory
March 23 - IT - Milan - Tatro Degli Acrimboldi

OPETH Announce European Tour Dates For March 2021; THE VINTAGE CARAVAN Confirmed As Support



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 152

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом