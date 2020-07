сегодня



OPETH поедут в тур весной



OPETH объявили о мартовском европейском туре, в котором также примут участие THE VINTAGE CARAVAN. Первые даты выступлений:



March 10 - EE - Tallinn - Helitehas

March 11 - LV - Riga - Palladium

March 12 - PL - Warsaw - Progresja

March 13 - PL - Wroclaw - A2

March 15 - CZ - Prague - Forum Karlin

March 16 - AT - Vienna - Arena

March 17 - HU Budapest - Akvarium Klub

March 19 - RO - Bucharest - Arenele Romane

March 20 - BG - Sofia - Universiada

March 22 - HR - Zagreb - Culture Factory

March 23 - IT - Milan - Tatro Degli Acrimboldi







