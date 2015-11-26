сегодня



Из OPETH ушёл барабанщик



OPETH расстались с барабанщиком Martin'ом "Axe" Axenrot'ом.



«Из-за конфликта интересов Martin Axenrot больше не является частью коллектива OPETH. Его заменой в североамериканском туре с MASTODON и ZEAL & ARDOR станет мощнейший барабанщик Sami Karppinen [THERION]. Его первое выступление состоялось 16 ноября в центре Harrah's Cherokee в Эшвилле, штат Северная Каролина».



Mikael Åkerfeldt сказал:



«Как бы ни было грустно, что в группе больше нет Axe'а, мы не в том положении, чтобы обращать внимание на то, что нас может сдерживать. Мы должны идти вперёд.



Нет нужды говорить, что мы невероятно благодарны Sami за то, что он помогает нам и сделал возможными эти гастроли. Вдобавок ко всему он просто выдающийся, правда!



Все мы желаем Axe'у всего самого лучшего во всех его будущих начинаниях. Он был невероятно важной частью группы на протяжении многих лет, и мы все сожалеем, что в итоге ничего не вышло. Но такова жизнь...»







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