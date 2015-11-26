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Opeth

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17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

5 сен 2019 : 		 Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»

3 сен 2019 : 		 Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца

31 авг 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»
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|||| сегодня

Из OPETH ушёл барабанщик



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OPETH расстались с барабанщиком Martin'ом "Axe" Axenrot'ом.

«Из-за конфликта интересов Martin Axenrot больше не является частью коллектива OPETH. Его заменой в североамериканском туре с MASTODON и ZEAL & ARDOR станет мощнейший барабанщик Sami Karppinen [THERION]. Его первое выступление состоялось 16 ноября в центре Harrah's Cherokee в Эшвилле, штат Северная Каролина».

Mikael Åkerfeldt сказал:

«Как бы ни было грустно, что в группе больше нет Axe'а, мы не в том положении, чтобы обращать внимание на то, что нас может сдерживать. Мы должны идти вперёд.

Нет нужды говорить, что мы невероятно благодарны Sami за то, что он помогает нам и сделал возможными эти гастроли. Вдобавок ко всему он просто выдающийся, правда!

Все мы желаем Axe'у всего самого лучшего во всех его будущих начинаниях. Он был невероятно важной частью группы на протяжении многих лет, и мы все сожалеем, что в итоге ничего не вышло. Но такова жизнь...»

OPETH Parts Ways With Longtime Drummer MARTIN



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