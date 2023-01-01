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*RUSH соболезнуют евреям 76
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 32
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 32
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 27
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Opeth

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19 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой

25 янв 2023 : 		 Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби

20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

9 авг 2022 : 		 NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH

27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH
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Юбилейная версия альбома OPETH выйдет зимой



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Music For Nation отметят 20-летие альбома OPETH Damnation выпуском специальной виниловой версии альбома.

OPETH Announce 20th Anniversary Vinyl Edition Of Damnation Album




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