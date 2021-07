сегодня



Видео с текстом от OPETH



Легендарная шведская группа OPETH празднует двадцатилетнюю годовщину со дня выхода альбома "Blackwater Park", и 16 июля на Music For Nations выходит webshop and at специальная версия альбома на двойном виниле, с футболками и сувенирной продукцией.



В честь этого события OPETH опубликовали видео с текстом на песню "Harvest".







+0 -0



просмотров: 344