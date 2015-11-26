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Бывший клавишник OPETH выпускает сольный альбом



Per Wiberg, шведский мультиинструменталист, известный по работам с OPETH, CANDLEMASS, KAMCHATKA и SPIRITUAL BEGGARS, восемнадцатого апреля выпустит дебютный сольный альбом "Head Without Eye" на Despotz Records.











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