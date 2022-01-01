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*Новое видео RAMMSTEIN 34
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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
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Opeth

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Вышел саундтрек от лидера OPETH



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Компания Milan Records объявила о выпуске "Clark (Soundtrack From The Netflix Series)", записанного лидером OPETH Mikael'я Åkerfeldt'а.

«Кларк» — это новый шестисерийный фильм Netflix, который вышел 5 мая и включает в себя драматический и завораживающий саундтрек от признанного шведского музыканта, рок-гитариста и автора песен. Помимо цифрового релиза альбом будет выпущен в формате CD и на виниле в 2022 году компанией InsideOut Music. Стандартный CD и гейтфолд-комплект из двух виниловых пластинок, включающий пояснительные заметки Åkerfeldt'a и режиссёра Йонаса Окерлунда, поступят в продажу 22 июля.

Этот долгожданный шведский сериал в жанре триллер/криминал с элементами комедийного боевика снят всемирно известным режиссёром Йонасом Окерлундом по сценариям Фредерика Агетофта, Петера Аррениуса и Йонаса Окерлунда и основан на книге главного героя Кларка Олофссона о его жизни. В фильме снялись Билл Скарсгорд («Дэдпул», «Оно»", «Северянин»), Алисия Агнесон и Вильгельм Бломгрен («Солнцестояние»), а продюсерами выступили Бёрье Ханссон и Джулия Станнард.

Окерлунд сказал о сериале следующее:

«Он о всей его жизни и о том, что сделало его таким, какой он есть, о правде и лжи насчёт его невероятной карьеры...»

Атмосферный звуковой ландшафт Åkerfeldt'а искусно передаёт звучание и ощущение времени в музыке, свободно варьируясь от звуков в стиле свингующих 1960-х до прогрессивного рока и психоделии 1970-х годов, с участием хэви-металла, танго, фанка, джаза, арабских мелодий, инди-попа и чилла. Все эти яркие слои и текстуры умело сочетаются, чтобы без труда поддержать высокооктановое драматическое содержание сериала, а также идеально вписать его в контекст времени, в котором происходит действие драмы. Очевидно, что здесь он в своей стихии: из 34 представленных треков четыре имеют отличительный ключевой вокальный компонент, созданный самим Åkerfeldt'ом.

Åkerfeldt рассказал о саундтреке следующее:

«Сочинение музыки к фильму "Clark", вероятно, одна из самых приятных вещей, которые я делал в музыкальном плане. Это было очень весело. Сложно, но весело. Конечно, я хотел создать хорошую работу и написать музыку, которая бы соответствовала довольно причудливой истории Кларка Олофссона. Я должен был придумать для него звучание. Его звук. Наверное, это всё в моей голове, но после того, как я закончил работу над первым треком, мне показалось, что я что-то придумал. Немедленный отклик от Йонаса Окерлунда был почти чересчур положительным. Так что я просто взялся за дело.

Во время пандемии я написал очень много музыки для этого проекта, но мне нравится думать, что я не слишком отклонился от "оригинального звучания Кларка". Итоговая запись саундтрека — это настоящая мешанина музыкальных стилей. Некоторые звуки мне знакомы. Другие звуки были совершенно новыми для меня. Или старыми, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Совершенно "старые"?

Альбом не имеет музыкального смысла, и в этом его цель. Сочинение музыки для отображения многогранной истории такого человека, как Кларк Олофссон, должно было породить некое музыкальное безумие. Она (музыка) просто повсюду. Как ни странно, это касается и моего личного музыкального вкуса.

Даже если многие сочтут Кларка "безумным человеком", это очень помогло мне в моей работе. Нет границ (давайте их переступим). Никаких правил (давайте их нарушать). Всё что угодно...»

Трек-лист "Clark (Soundtrack From The Netflix Film)":

0. Libertine Theme
1. Tango Bizarre
2. Druglord Panic
3. Рокфеллеры
4. Винтажный модерн
5. Wish You Were There
6. Слабое сердце
7. Счастье
8. Ode To Confusion In A Minor
9. La Shay' Jadid Taht Alshams
10. Настоящий я
11. Вот этот солнечный день
12. Идеальный горизонт
13. Морская дрема
14. Затем
15. Охотники на свободе
16. Северные полушария
17. Обычные люди
18. Далекая весна
19. Веселый цыпленок
20. Code To The Vault
21. Две русалки
22. Тряпки к богатству
23. Восход солнца
24. Красное и белое
25. Headfirst Into The Storm
26. Баллада о либертине соль минор
27. Lost In San Marino *
28. Родосская крыса
29. Måndag I Stockholm *
30. Mother Of One
31. Vielleicht Später *
32. Battle For Love *
33. Night Life

* вокал




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