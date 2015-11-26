Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Угадай басиста MEGADETH 46
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 26
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*Новое видео MINISTRY 23
*MEGADETH переписали партии пастора 23
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

5 сен 2019 : 		 Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»

3 сен 2019 : 		 Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца

31 авг 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»

30 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»

26 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»

23 авг 2019 : 		 Визуальное видео от OPETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"



*
zoom
*
* *
Шведская группа OPETH 16 июля выпуском на Music For Nations специальной версии альбома "Blackwater Park" отметит 20-летие с момента его создания.

В интервью для Guitar World фронтмен OPETH Mikael Åkerfeldt рассказал, как создавалась эта легендарная работа.

«Так странно говорить об этих песнях сейчас, когда им уже 20 лет.

Я тогда жил в маленькой двухкомнатной квартире, и у меня не было никаких мыслей по поводу меня и группы. До этого мы записали четыре альбома, и интерес к нам был невелик, я бы сказал. Я имею в виду, что мы действительно нравились некоторым людям, но их было слишком мало.

У нас не было ни отзывов, ни помощи. Так что для меня наше будущее выглядело мрачным... Прямо как в песне! У меня не было больших надежд, но я гордился написанным материалом. Я также уже смирился с мыслью, что "это" может не случиться с нами. Когда мы начинали, я был молод и считал, что заключение контракта на запись означает, что всё уже практически решено... В конце концов я не был таким уж прохвостом или неудачником! Но это оказалось неправдой. Мы записали четыре альбома, и я оказался полнейшим неудачником [смеётся]».

На "Bleak" есть похожие моменты, переходящие от металла к аккордовым интерлюдиям, например, когда ты поёшь: «Помоги мне исцелить тебя...»

«Это хорошая часть. Я помню, что в демо-версии был довольно дерьмовый вступительный рифф. Это было плохо. Слушая её, я думал, как наш лейбл вообще мог согласиться выпустить её. Но потом [бывший барабанщик] Мартин Лопес сыграл мне кое-что из материала курдского певца по имени Ибрагим Татлисес. Кажется, это была курдская поп-музыка, но для моих ушей она звучала зловеще. В их звукоряде были ноты, которых нет в западных ладах, с вибрато, которые были между нотами. Я сразу же переписал начало "Bleak"...»

Соло для "Harvest" сильно отличается по ощущениям от других партий, с цыганскими элементами, перед тем, как перейти во что-то более блюзовое...

«Я хотел удивить слушателя определёнными нотами. Потому что сами аккорды довольно стандартные — много баррэ, типичные мажорные и минорные формы. В этом смысле они не были очень интересными. Я хотел сочинять прогрессивные странные, сумасбродные вещи, а эта песня была не такой. Но в ней были хорошая мелодия и порядок в аккордах. Я знал, что мне нужно соло, потому что одна из моих сильных сторон как гитариста, когда я не стесняюсь, — играть медленно и мелодично. Но я также хотел сыграть что-то нетипичное. Я написал её в студии, пробовал и смотрел, что подходит, — это было довольно сложно. Я не мог полагаться на свои обычные приёмы. В итоге, я думаю, получилось вполне со вкусом и довольно интересно. Это не типичное блюзовое соло, и я такие тоже люблю, но тогда я действительно старался избегать движения по проторенной дорожке. Это был мой шанс погрузиться во что-то странное. Это сработало... Это не испортило атмосферу песни, а что-то даже добавило. Это одно из соло, которым я до сих пор доволен».

OPETH Frontman MIKAEL Г…KERFELDT Looks Back On Writing Blackwater Park Album -



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nowhere


15 июл 2021, 15:05		так он же в прошлой новости вспоминал


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 691

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом