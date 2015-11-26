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Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"



Шведская группа OPETH 16 июля выпуском на Music For Nations специальной версии альбома "Blackwater Park" отметит 20-летие с момента его создания.



В интервью для Guitar World фронтмен OPETH Mikael Åkerfeldt рассказал, как создавалась эта легендарная работа.



«Так странно говорить об этих песнях сейчас, когда им уже 20 лет.



Я тогда жил в маленькой двухкомнатной квартире, и у меня не было никаких мыслей по поводу меня и группы. До этого мы записали четыре альбома, и интерес к нам был невелик, я бы сказал. Я имею в виду, что мы действительно нравились некоторым людям, но их было слишком мало.



У нас не было ни отзывов, ни помощи. Так что для меня наше будущее выглядело мрачным... Прямо как в песне! У меня не было больших надежд, но я гордился написанным материалом. Я также уже смирился с мыслью, что "это" может не случиться с нами. Когда мы начинали, я был молод и считал, что заключение контракта на запись означает, что всё уже практически решено... В конце концов я не был таким уж прохвостом или неудачником! Но это оказалось неправдой. Мы записали четыре альбома, и я оказался полнейшим неудачником [смеётся]».



На "Bleak" есть похожие моменты, переходящие от металла к аккордовым интерлюдиям, например, когда ты поёшь: «Помоги мне исцелить тебя...»



«Это хорошая часть. Я помню, что в демо-версии был довольно дерьмовый вступительный рифф. Это было плохо. Слушая её, я думал, как наш лейбл вообще мог согласиться выпустить её. Но потом [бывший барабанщик] Мартин Лопес сыграл мне кое-что из материала курдского певца по имени Ибрагим Татлисес. Кажется, это была курдская поп-музыка, но для моих ушей она звучала зловеще. В их звукоряде были ноты, которых нет в западных ладах, с вибрато, которые были между нотами. Я сразу же переписал начало "Bleak"...»



Соло для "Harvest" сильно отличается по ощущениям от других партий, с цыганскими элементами, перед тем, как перейти во что-то более блюзовое...



«Я хотел удивить слушателя определёнными нотами. Потому что сами аккорды довольно стандартные — много баррэ, типичные мажорные и минорные формы. В этом смысле они не были очень интересными. Я хотел сочинять прогрессивные странные, сумасбродные вещи, а эта песня была не такой. Но в ней были хорошая мелодия и порядок в аккордах. Я знал, что мне нужно соло, потому что одна из моих сильных сторон как гитариста, когда я не стесняюсь, — играть медленно и мелодично. Но я также хотел сыграть что-то нетипичное. Я написал её в студии, пробовал и смотрел, что подходит, — это было довольно сложно. Я не мог полагаться на свои обычные приёмы. В итоге, я думаю, получилось вполне со вкусом и довольно интересно. Это не типичное блюзовое соло, и я такие тоже люблю, но тогда я действительно старался избегать движения по проторенной дорожке. Это был мой шанс погрузиться во что-то странное. Это сработало... Это не испортило атмосферу песни, а что-то даже добавило. Это одно из соло, которым я до сих пор доволен».

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