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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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Opeth

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27 июн 2022 : 		 Видео с выступления OPETH

6 май 2022 : 		 Вышел саундтрек от лидера OPETH

28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

27 ноя 2021 : 		 Видео полного выступления OPETH

17 ноя 2021 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

17 ноя 2021 : 		 Из OPETH ушёл барабанщик

27 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OPETH

15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

11 июл 2021 : 		 Фронтмен OPETH: «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»

20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании
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|||| 27 июн 2022

Видео с выступления OPETH



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Видео с выступления OPETH, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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