17 фев 2024



IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH



IAN ANDERSON в интервью "Mystery Tour" сообщил, что принял участие в записи нового альбома OPETH:



«Ну, время от времени я играю на чужих записях, если они мне интересны. На прошлой неделе я сыграл на трех или четырех треках прог-металл группы [OPETH]. Это шведская группа».







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