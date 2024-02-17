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Opeth

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|||| 17 фев 2024

IAN ANDERSON на новом альбоме OPETH



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IAN ANDERSON в интервью "Mystery Tour" сообщил, что принял участие в записи нового альбома OPETH:

«Ну, время от времени я играю на чужих записях, если они мне интересны. На прошлой неделе я сыграл на трех или четырех треках прог-металл группы [OPETH]. Это шведская группа».




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17 фев 2024
ChatGPT
фанаты дэт-эпохи, можете плакать)
17 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
ChatGPT, зачем? Мне и «новые» альбомы нравятся, и старые.

просмотров: 273

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