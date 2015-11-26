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Фронтмен OPETH : «Я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю»



Легендарная шведская группа OPETH празднует двадцатилетнюю годовщину со дня выхода альбома "Blackwater Park". Специальное издание альбома будет выпущено 16 июля на лейбле Music For Nations.



Фронтмен Mikael Åkerfeldt поговорил с MusicRadar о предстоящем релизе, выдержки из беседы приведены ниже.



То, что ты заявляешь, что сочинял большую часть этой музыки в своей голове, будет поражать воображение многих людей. И хотя "Blackwater Park" во многом является естественным развитием "Still Life", считал ли ты, что с этой пластинкой достиг своего пика как автор?



«Это была [эволюция]. На первых двух пластинках я делал однострунные риффы, где я придумывал мелодию, а затем просил Peter'a [Lindgren'a, гитариста] сыграть встречный однострунный рифф, чтобы сыграть эти гармонии, как Iron Maiden или Thin Lizzy, и Wishbone Ash, которых мы много слушали в то время. Мы занимались этим некоторое время, и нам это надоело. Кроме того, в то время шведская сцена просто взорвалась двойными гитарами. Я чувствовал, что всё это немного устарело, поэтому хотел отойти от этого. Стало больше риффов, основанных на аккордах, что, в принципе, даёт более естественный агрессивный звук, когда ты играешь на шести струнах.



Так что это было нечто среднее между дэт-металлом, блэк-металлом и джазовыми аккордами. Я всегда был очарован джазовыми аккордами, но не умел читать ноты, и не было YouTube, где я мог бы узнать, как Уэс Монтгомери играет на гитаре, и тому подобное. Поэтому мне пришлось придумывать свои собственные аккорды. И я так и сделал.



Я много думал о своей музыкальности. Потому что мне задают вопрос: "Почему ты это написал? Как ты это придумал?" И у меня простой ответ: я на самом деле не знаю, как всё это сочиняю. Если я работаю над чем-то для телесериала, например, и играю на гитаре или на пианино аккордовый пассаж, я слышу мелодию и пробую её. Чаще всего это срабатывает, и я не знаю, откуда это берётся. Это точно не музыкальное образование, потому что у меня его нет. Наверное, это сочетание моих музыкальных интересов и моей ненависти к музыкальным барьерам.



Я потребляю так много разной музыки и слышу в стольких видах музыки то, что мне нравится, что я должен это где-то хранить. Так что это сочетание этого и моего собственного звучания, я думаю. Короче говоря, я не знаю, как я придумываю риффы, хорошо это или плохо».

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