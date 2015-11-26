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Opeth

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Фронтмен OPETH: «Поклонники не должны диктовать нам условия»



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Вокалист/гитарист шведской прог-металлической группы OPETH Mikael Åkerfeldt недавно дал интервью для Metal Wani. Ниже приведены выдержки из беседы.

О том, как он получает удовольствие в свободное время вне OPETH:

«Оглядываясь назад, я не думаю, что у меня было так много свободного времени, потому что мы закончили гастроли в ноябре прошлого года, а после Рождества я уже работал в студии над новой музыкой. У меня не было перерыва, каким я хотел бы его видеть, но это было вызвано личными причинами, потому что я решил отправиться в студию, чтобы посмотреть, что получится. С тех пор мы работали — мы готовили концертный DVD ["Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheatre"], так что у меня в действительности было не так много времени для отдыха, несмотря на то, что мы не гастролировали с ноября [2017 года]».

О том, как менялось восприятие решения группы отойти от своих прог-дэт-корней:

«Я не могу диктовать условия, какой тип музыки хорош или какую музыку должны слушать люди, но нужно применять это правило и в обратную сторону. Даже если у нас есть поклонники, которым нравится конкретная запись или конкретный ряд альбомов, которые мы сделали, они, в свою очередь, не могут диктовать нам условия того, что мы должны делать, потому что мы просто делаем то, что хотим. Я не хочу сравнивать себя с любым другим артистом, но артисты, которые мне нравятся больше всего, — это те, которые развивались. Я уже не тот парень, которым я был, когда мне было 19 лет. Есть много общего, но я уже другой. Я прошёл через занятие тем, что было неискренним, и достиг своего совершенства в музыке, я развил и расширил свой музыкальный вкус, и было бы странно, если бы я не позволил этому проникнуть в музыку, которую я пишу. Оглядываясь назад, могу сказать о том, что некоторые из этих альбомов, которые мы выпустили, и которые были плохо встречены публикой, были раскритикованы, как, например, "Heritage" [2011 года], — со временем я встречал людей, и вы видите, когда мы сейчас играем песни из этих альбомов, это отличается от того, что было, когда мы играли их тогда. Когда мы играли "The Devil's Orchard", когда альбом только вышел, люди говорили: "Что это за фигня?" Теперь это просто песня, которая им нравится. Некоторые люди — я понимаю, что не все, но некоторые люди приняли "Heritage", хотя в начале, возможно, они думали, что никогда больше не будут слушать этот альбом. В итоге так получилось, что к нам на концерты приходят поклонники разных периодов нашего творчества. Это не только фанаты металла — это рок-фанаты, поклонники прог-рока или что-то в этом роде. Некоторым людям нравится эта эпоха группы; некоторым людям нравится та эра группы; некоторым нравится всё. Мне нравится такое положение дел. Вот такой я сейчас. В моей жизни был момент, когда я подумал, что никогда не буду слушать тихую музыку — я буду слушать только экстремальный грайндкор и всё. Очевидно, это не было правдой, потому что в конце концов я обнаружил Джони Митчелл, и я открыл классическую музыку, джазовую музыку, и теперь для меня неважно, какой это жанр. Если это хорошая музыка — мне это нравится. Я хочу быть в группе, в музыкальной среде, которая подталкивает к этому, — которая подталкивает к музыкальному самовыражению независимо от жанра и музыкальной свободы. Вот как я воспринимаю вещи, и в конечном счёте для меня как для музыканта я — лучший судья в том, что я должен делать».

О статусе следующего альбома OPETH:

«Я не хочу торопить события. Я хочу убедиться, что музыка, которая у нас получается, просто фантастическая. Я не хочу соглашаться на что-то меньшее, чем фантастическое. Как только мы чувствуем: "Хорошо, это отлично, отличный альбом", тогда мы запишем его».



OPETH Frontman Says Fans Can




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mougli


19 дек 2018, 14:16		Так-то, Джонни Митчелл - тётя, поэтому не сколняется. А Миша, как всегда, всё по делу, молодец, с нетерпением жду новый альбом весной.


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