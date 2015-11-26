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OPETH выпустят расширенную версию книги



OPETH совместно с Rocket 88 выпустят в мягкой обложке книжку "Book Of Opeth", которая будет дополнена актуальной текстовой информацией, а также новыми фотографиями.













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