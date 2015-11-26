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Opeth

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9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

5 сен 2019 : 		 Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»

3 сен 2019 : 		 Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца

31 авг 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»

30 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»

26 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»

23 авг 2019 : 		 Визуальное видео от OPETH

16 авг 2019 : 		 Новый сингл OPETH

19 июл 2019 : 		 Фронтмен OPETH о новом сингле

12 июл 2019 : 		 Новая песня OPETH
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|||| сегодня

OPETH выпустят расширенную версию книги



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OPETH совместно с Rocket 88 выпустят в мягкой обложке книжку "Book Of Opeth", которая будет дополнена актуальной текстовой информацией, а также новыми фотографиями.

OPETH: Paperback Version Of





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Corpsegrinder04


9 окт 2020, 09:51		Книга расскажет о том, как Опет стал говном.

Alias


9 окт 2020, 10:13		а какая шикарная была группа...

dmitry.chetverov


9 окт 2020, 12:25		а что гавеного с ними стало то? не играют для вас митол или че? или прог какой то не такой играют? специально для вас, специально для всех недовольных, они как бы не обязаны ваши вкусы обслуживать были до скончания времен, кста

Corpsegrinder04


9 окт 2020, 12:53		Не такой прог играют.
Такой, как надо, прог играли Control Denied 20 лет назад.
А здесть просто надо группу по другому называть и играть что угодно. Хоть скин-панк.
Весь этот дешевый базар, аля мы играем, что хотим и нам насрать на мнение, поклонников уже не катит давно. Группа имя себе сделала на том, за что её полюбили собственно 25 лет назад. А если бы они играли это пескоструйное дедушкино дерьмо с самого начала, то такую группу знали бы 10 человек в Стокгольме.
Если группе пох, на мнение фанатов и они играют и сочиняют " Для себя ", то пожалуйста - играйте на площадках бесплатно, музыку бесплатно раздавайте на порталах, а не по 15 баксов за диск. Вы же для себя придумываете - хули вы продаёте.
Для себя оно и может быть для себя, но в рамках стиля, в котором себе имя сделали. А если нет - то пожалуйста меняйте название и играйте что хотите.
Так нет же. На том же Waken-e играют больше половины материала 99-2005 годов, прекрасно понимая, что современное дерьмо аля" Нам насрать на мнение сочиняем для себя" на хуй никому не упало.
И всё это говно многие покупают исключительно благодаря отличному наследию 95-2005. Что не удивительно, как Линдгрен ушел, последний из оригинального состава и соавтор многих отличных песен, так у Миши окончательно башню сорвало.
У того же Тагрена из Хипокриси хватило ума для экспериментов создать Pain, у Шульдинера Control Denied, Эдлунд из Тиамата - какую-то танцевальную пургу гнал под названием Lucyfire.
Но только Окерфельдт будет давать интервью со словами мне пох на любое мнение. Как же, Опет - это марка, деньги.

Darkside.ru Member

Starbreaker


9 окт 2020, 13:25		На прогархивах четыре постметальных альбома Опета оценены, мягко выражаясь, высоко.
Одна часть публики ушла, другая пришла.
Туры продаются, альбомы записываются.
Срать Миша хотел на это нытьё)


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