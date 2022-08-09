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NICK HOLMES — о причинах ухода барабанщика из OPETH



Уход барабанщика Martin'a "Axe" Axenrot'a из OPETH был связан с отказом сделать прививку от COVID-19, сообщил один из его коллег по группе. Барабанщик THERION Sami Karppinen заменил Axenrot'a на концертах OPETH. Axenrot также является участником BLOODBATH, но не появлялся на последних промо-фотографиях и концертах группы.



В новом интервью BLABBERMOUTH.NET вокалист BLOODBATH Nick Holmes (также участник PARADISE LOST) рассказал о статусе Martin'a в группе:



«Насколько я знаю, он всё ещё в BLOODBATH. Я не видел его три года, может быть, больше. Waltteri's [Väyrynen, PARADISE LOST] играет на ударных в BLOODBATH больше, чем Axe, в последние пару лет.



До пандемии Martin работал с OPETH, поэтому он решил отойти от концертов, а Вальттери с тех пор играл на концертах BLOODBATH. Axe всё ещё в составе BLOODBATH. Всё это связано с пандемией — он не хотел делать прививку, поэтому возникли проблемы с поездками и гастролями OPETH, когда полгода назад они снова решили выйти на сцену. Из-за этого у них возникли проблемы. Это также коснулось BLOODBATH»



Представители OPETH отказались от комментариев, когда BLABBERMOUTH.NET обратился к ним по поводу заявления Holmes'a. И OPETH, и PARADISE LOST находятся под управлением Northern Music Co. Ltd.



Axenrot публично не комментировал свой уход из OPETH, и неясно, является ли его вакцинация единственной причиной, по которой он больше не играет с группой.







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