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OPETH анонсировали хэдлайнерский тур в поддержку нового альбома



Шведская группа OPETH запланировала тур в поддержку нового альбома, который, по предварительным данным, должен выйти в сентябре. Более подробной информации пока не поступало.



Ноябрь 2019:

8 Fri DE - Munich, Backstage Werk

9 Sat IT - Milan, Alcatraz

10 Sun CH - Zurich, Volkshaus

11 Mon FR - Paris, L'Olympia

13 Wed DE - Cologne, E-Werk

14 Thurs DE - Wiesbaden, Schlachthof

15 Fri DE - Nuremberg, Meistersingersaal

16 Sat DE - Berlin, Huxley's

17 Sun DK - Copenhagen, Det Kgl. Teater







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