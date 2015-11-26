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Opeth

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30 апр 2019 : 		 OPETH анонсировали хэдлайнерский тур в поддержку нового альбома

21 дек 2018 : 		 Бывший клавишник OPETH выпускает сольный альбом

19 дек 2018 : 		 Фронтмен OPETH: «Поклонники не должны диктовать нам условия»

23 ноя 2018 : 		 Фронтмен OPETH о новом материале

10 ноя 2018 : 		 Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPPELIN

4 ноя 2018 : 		 Концертное видео OPETH

25 окт 2018 : 		 Четвёртый видеотрейлер к концертному релизу OPETH

11 окт 2018 : 		 Третий трейлер к концертному альбому OPETH

27 сен 2018 : 		 Трейлер концертного релиза OPETH

13 сен 2018 : 		 Трейлер концертного релиза OPETH

8 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD OPETH

17 авг 2018 : 		 Концертный релиз OPETH выйдет осенью

12 июл 2018 : 		 OPETH работают над новым альбомом

4 июн 2018 : 		 Видео с выступления OPETH

10 апр 2018 : 		 Видео с концерта OPETH в Германии

24 ноя 2017 : 		 Фронтмен OPETH: «Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем»

21 ноя 2017 : 		 OPETH в начале 2018 года возьмут перерыв в гастрольной деятельности, чтобы начать работу над новым материалом

19 окт 2017 : 		 Лидер OPETH рассказал о несостоявшейся дуэли

4 окт 2017 : 		 Фронтмен OPETH желает, чтобы следующий альбом был «безумным»

15 май 2017 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о «вейпинге» с лидером MEGADETH

2 фев 2017 : 		 Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»

24 янв 2017 : 		 Новое видео OPETH

17 янв 2017 : 		 Фронтмен OPETH: «Я сочинил лучшие металл-риффы, слушая старую шнягу, не имеющую отношения к металлу»

28 дек 2016 : 		 Лидера OPETH вырвало на стену, когда он записывал вокал для дебютного EP BLOODBATH

13 дек 2016 : 		 Видео с выступления OPETH

8 дек 2016 : 		 Фронтмен OPETH: «Оставлять детей дома, чтобы поехать в тур, — ужасно»
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OPETH анонсировали хэдлайнерский тур в поддержку нового альбома



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Шведская группа OPETH запланировала тур в поддержку нового альбома, который, по предварительным данным, должен выйти в сентябре. Более подробной информации пока не поступало.

Ноябрь 2019:
8 Fri DE - Munich, Backstage Werk
9 Sat IT - Milan, Alcatraz
10 Sun CH - Zurich, Volkshaus
11 Mon FR - Paris, L'Olympia
13 Wed DE - Cologne, E-Werk
14 Thurs DE - Wiesbaden, Schlachthof
15 Fri DE - Nuremberg, Meistersingersaal
16 Sat DE - Berlin, Huxley's
17 Sun DK - Copenhagen, Det Kgl. Teater




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