20 сен 2022



OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком



OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT) 14 сентября в Helitehas, Tallinn, Estonia — видео доступно для просмотра ниже.







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