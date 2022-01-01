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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 17
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Opeth

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20 сен 2022 : 		 OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком

10 сен 2022 : 		 И новым барабанщиком OPETH становится...

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28 мар 2022 : 		 Нереализованный трек OPETH

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15 июл 2021 : 		 Лидер OPETH вспоминает, как создавался альбом "Blackwater Park"

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20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH
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|||| 20 сен 2022

OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком



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OPETH отыграли первое шоу с новым барабанщиком Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT) 14 сентября в Helitehas, Tallinn, Estonia — видео доступно для просмотра ниже.




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