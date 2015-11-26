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*Новое видео PESTILENCE 29
*DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER в... 21
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Opeth

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20 апр 2021 : 		 OPETH отметят юбилей

9 окт 2020 : 		 OPETH выпустят расширенную версию книги

23 июл 2020 : 		 Видео с выступления OPETH

10 июл 2020 : 		 OPETH поедут в тур весной

14 май 2020 : 		 Лидер OPETH напишет саундтрек к сериалу NETFLIX

18 фев 2020 : 		 OPETH отменили три шоу в туре по Северной Америке из-за заболевшего фронтмена

28 янв 2020 : 		 Лидер OPETH почтил память Шона Рейнерта и Нила Пирта

25 янв 2020 : 		 Клавишник OPETH понимает разочарование поклонников из-за отсутствия дэт-вокала на последних альбомах группы

1 дек 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Люди с музыкальных форумов постоянно на всё жалуются»

28 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

25 ноя 2019 : 		 Анимационное видео OPETH

24 окт 2019 : 		 Видео с выступления OPETH

11 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

10 окт 2019 : 		 Лидер OPETH сказал, что второй альбом проекта STORM CORROSION будет звучать совершенно иначе

3 окт 2019 : 		 Эксклюзивный сингл OPETH

1 окт 2019 : 		 OPETH могут попасть в десятку в Великобритании

30 сен 2019 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT «рад» вопросам о том, почему он больше не использует гроул на альбомах OPETH

11 сен 2019 : 		 Трейлер к новому альбому OPETH

5 сен 2019 : 		 Фронтмен OPETH об YNGWIE MALMSTEEN: «Его записи долгое время были редкостным дерьмом»

3 сен 2019 : 		 Гитарист OPETH сказал, что большая часть нового альбома была написана за три месяца

31 авг 2019 : 		 Гитарист OPETH: «Цель в отношении этого альбома состояла в том, чтобы сделать его как можно более эпичным»

30 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH: «Всё, что касается этой группы, я не принимаю как должное»

26 авг 2019 : 		 Фронтмен OPETH испытывает «агонию» перед тем, как отправиться в путь: «Для меня ездить в туры — это ужасно»

23 авг 2019 : 		 Визуальное видео от OPETH

16 авг 2019 : 		 Новый сингл OPETH

19 июл 2019 : 		 Фронтмен OPETH о новом сингле
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|||| сегодня

OPETH отметят юбилей



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OPETH отметят двадцатилетие с момента релиза альбома Blackwater Park выпуском винила, футболок и прочего — детали можно найти здесь и на Music For Nations.

OPETH Celebrating Blackwater Park Album's 20th Anniversary With Special Edition Vinyl And Merchandise; Now Available For Pre-Order



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