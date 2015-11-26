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Фронтмен OPETH рассказал о работе над саундтреком к сериалу



Mikael Åkerfeldt обсудил своё участие в работе над сериалом "Clark" в новом интервью с клавишником DREAM THEATER Jordan'ом Rudess'ом. На вопрос, была ли у него возможность поработать над новой музыкой во время пандемии коронавируса, Mikael ответил так:



«Не для OPETH. Я не хочу показаться бесчувственным, но пандемия разразилась в самое подходящее для меня время в плане работы, потому что мне предложили сделать партитуру для фильма или сериала" Режиссёром является Jonas Åkerlund, который в основном известен тем, что снимал музыкальные клипы для Мадонны и Леди Гаги. В прошлом он играл тяжёлый металл. Много лет назад он был участником группы BATHORY. И он мой друг. Он спросил, будет ли мне интересно создать музыку для сериала, который выходит на Netflix, о парне по имени Кларк Олофссон, который был известным, печально известным грабителем. Так что это почти как биографический фильм. Я пишу музыку, которая должна соответствовать 1940-м годам, это было весело. Так что я занимаюсь именно этим, и процесс ещё не закончен».



Что касается его подхода к написанию партитуры для "Clark", Mikael сказал:



«Вначале я не хотел заниматься вокалом, но я сделал несколько вокальных партий. Он прислал мне сценарий, и я прочитал его. Но в целом он сказал мне: "Просто пиши музыку, как ты обычно это делаешь". И я так и сделал, только куски были короче — примерно трёхминутные. Ты не станешь тратить время на 20-минутное произведение, чтобы потом он сказал: "Это отстой". Так что я просто делаю более короткие вещи. Но это было очень весело. И я думаю, я многому научился. Мне пришлось изучать музыку, как она звучала в разные десятилетия и так далее... Некоторые вещи звучат как OPETH, я думаю, а некоторые точно не как OPETH. Но это было очень весело. И некоторые вещи, которые я считаю действительно хорошими, и я надеюсь, что они не будут использованы, чтобы я мог взять их для OPETH».



На вопрос о том, делал ли он какую-либо привязку к сюжетной линии, Mikael ответил:



«Я не делал этого, но с удовольствием сделал бы. Но это первый раз, когда я делаю что-то подобное. Так что я просто пишу и отправляю ему. А потом посмотрим, что получится».



Далее Mikael повторил, что изоляция произошла в удачное время для него в профессиональном плане:



«Да, боюсь, что это так. Да, это было хорошо. Иначе у меня не было бы времени [на работу над партитурой]. Я был занят работой почти каждый день с марта 2020 года».







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