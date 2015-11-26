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Видео с выступления OPETH



Профессионально снятое видео с выступления группы OPETH, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 17 июня 2017 года, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Sorceress"

"Ghost Of Perdition"

"Cusp Of Eternity"

"Heir Apparent"

"Era"

"Deliverance"







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