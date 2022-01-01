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И новым барабанщиком OPETH становится...



Шведские прог-металлисты OPETH объявили Waltteri Väyrynen'а (PARADISE LOST, BLOODBATH, BODOM AFTER MIDNIGHT) своим новым барабанщиком. Väyrynen дебютирует с OPETH 14 сентября в Таллинне, Эстония. Он заменит барабанщика Sami Karppinen'f, который временно заменял Martin "Axe" Axenrot'а с осени 2021 года.



Лидер OPETH Mikael Åkerfeldt комментирует:



«Мы только вчера провели первую репетицию с Wal'ом, и всё прошло как по маслу! Мы все очень нервничали перед этим, но Waltteri отжёг по полной! Чистая подача! Мы исполнили 16 песен (!) от начала до конца без единого замечания. Это просто поразительно! Я был поражён, и остальные участники группы тоже. Он хорош, у него все есть необходимые качества. Начиная с необходимой для барабанщика OPETH спокойной деликатности, классического рока, прог-рока, металлического грува и заканчивая мегаинтригующей технической виртуозностью. Вдобавок ко всему, он прекрасно знает песни как по записанным версиям, так и по иногда изменённым концертным версиям. Мы услышали тремоло и биты, которых не слышали с момента записи песен. Аудитория, безусловно, готова к множеству воздушных барабанных моментов, связанных с их любимыми песнями OPETH. Walt, мягко говоря, справился с этим. Вдобавок ко всему, Waltteri — потрясающий парень. Естественный. Очень любезный. Весёлый. И молодой! Он родился в тот же год, когда мы записали наш дебютный альбом "Orchid". Только представьте себе!



Мы с нетерпением ждём возможности отправиться в путь вместе с ним. Вместе создавать новую музыку. Играть по всему миру. И вместе с нами строить музыкальное будущее. Это немалый подвиг для группы в возрасте 32 лет. Я очень рад, что он присоединится к нам, и надеюсь, что наша аудитория примет его с распростёртыми объятиями.



Также хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Sami за то, что он спас наши задницы, когда мы больше всего нуждались в спасении. Если бы не его усилия, дружба и забота, мы бы, наверное, сейчас были на скамейке запасных. Мы также рады, что Сами остаётся частью семьи OPETH. Его вклад в OPETH не поддаётся описанию, и он будет продолжать помогать делать наши выступления как можно лучше. От всего сердца благодарим тебя, Sami!»











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