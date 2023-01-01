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Opeth

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Фронтмен OPETH почтил память Дэвида Кросби



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Лидер OPETH Mikael Åkerfeldt почтил память Дэвида Кросби, скончавшегося в возрасте 81 год:

«Наверное, это было в 2010 году или около того, когда я впервые услышал пластинку Дэвида Кросби "If I Could Only Remember My Name". Я был дома у Стива (Уилсона) и работал то ли над "Heritage", то ли, возможно, над альбомом STORM CORROSION, поскольку идея проекта возникла примерно в то же время. В перерывах между работой мы со Стивом гуляли, пили вино (или я пил), покупали пластинки, смотрели фильмы и слушали огромное количество музыки. Однажды вечером он принёс вышеупомянутый альбом. Я был знаком с Кросби и THE BYRDS, которые мне нравились, и у меня было несколько пластинок. И у меня была пластинка "Déjà Vu" группы CSN&Y. Но я не особо её часто слушал. До тех пор... Я думаю, что в определённое время мы более восприимчивы к музыке. В один день мы можем отмахнуться от записи, словно в ней нет "ничего особенного", а на следующий день она вас зацепит. Пластинка "If I Could Only Remember My Name" зацепила меня мгновенно, и с тех пор она является моим спутником по жизни.

На мой взгляд, Дэвид Кросби был в некотором роде гением. Вместе с Нэшем и Стиллзом (и "Мистером Янгом, оле Нилом") он создал большое количество потрясающей музыки, и это просто невероятно. Он был мастером вокальной гармонии. И вместе с Нэшем (THE HOLLIES тоже знали свое дело) он создал одни из самых захватывающих вокальных партий, которые я когда-либо слышал в своей жизни.

К сожалению, я говорю в прошедшем времени, и это действительно заставляет меня скорбеть. Дэвида Кросби больше нет. В моём представлении он был настоящим калифорнийцем старой школы. Приверженцем сцены Лорел Каньон и 60-х годов. Можно с уверенностью сказать, что он был и остаётся моим кумиром. Вдобавок ко всему, он открыл Джони Митчелл и продюсировал её первую пластинку. Вот так. У него такой огромный музыкальный послужной список, что большинству такое и не снилось.

Мы выражаем самые тёплые соболезнования его семье, его друзьям, поклонникам и коллегам за все эти годы. Сегодня печальный день.

Спасибо тебе, Дэвид, за всю твою музыку!

Если позволите, я призываю всех, кто читает это, послушать "Orleans", а затем "Traction On The Rain" с его сольной пластинки ("If I Could Only Remember My Name") 1971 года. Это займёт несколько минут вашего времени. Возможно, это "слишком медленно" для некоторых из вас в то время, когда "ускоренные" версии популярных песен являются предпочтением для некоторых (чёрт возьми!). Но сделайте вдох и приготовьтесь. После этого я предлагаю концертную версию "Traction In The Rain". Сейчас я понимаю, что он был для меня подсознательной иконой моды. У меня такой же пиджак! И усы, которые я ношу уже сто лет, как вы знаете.

Дэвид Кросби, R.I.P.»




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