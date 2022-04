сегодня



Новое видео DESTRUCTION



Repent Your Sins, новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Diabolical, релиз которого намечен на восьмое апреля на Napalm Records в различных вариантах:



"Under The Spell"

"Diabolical"

"No Faith In Humanity"

"Repent Your Sins"

"Hope Dies Last"

"The Last Of A Dying Breed"

"State Of Apathy"

"Tormented Soul"

"Servant Of The Beast"

"The Lonely Wolf"

"Ghost From The Past"

"Whorefication"

"City Baby Attacked By Rats" http://www.destruction.de







