Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 64
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 16
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Новое видео HOST 11
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 64
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 16
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
[= ||| все новости группы



*

Destruction

*



29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

6 фев 2022 : 		 DESTRUCTION о записи альбома

16 дек 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

15 авг 2021 : 		 Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом

12 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

5 авг 2021 : 		 DESTRUCTION выступили без Mike'a

9 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео DESTRUCTION



zoom
“Tormented Soul”, новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Diabolical, релиз которого состоялся восьмого апреля на Napalm Records в различных вариантах:

"Under The Spell"
"Diabolical"
"No Faith In Humanity"
"Repent Your Sins"
"Hope Dies Last"
"The Last Of A Dying Breed"
"State Of Apathy"
"Tormented Soul"
"Servant Of The Beast"
"The Lonely Wolf"
"Ghost From The Past"
"Whorefication"
"City Baby Attacked By Rats"

DESTRUCTION Surprise With Official Music Video For "Tormented Soul"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 38

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом