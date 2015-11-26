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DESTRUCTION на NAPALM RECORDS



DESTRUCTION заключили соглашение с NAPALM RECORDS:



«Ну что же, это решение было не быстрым, но мы очень рады присоединиться к семье Napalm, так как я давний фанат лейбла и их философии. Я следил за их впечатляющей историей и прекрасной работой на протяжении долгих лет и рекомендовал этот лейбл другим группами и друзьям. Настал и для нас момент двигаться дальше и стать частью впечатляющей подборки музыкантов. И заполучить в столь непростые времена такого сильного партнера для нас очень важно! Сейчас мы используем время для того, чтобы подготовить интересные релизы для наших поклонников — следите за новостями!» — сказал в своем заявлении Schmier.







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