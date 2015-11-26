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*Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хра... 17
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Destruction

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15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

31 май 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION
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DESTRUCTION на NAPALM RECORDS



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DESTRUCTION заключили соглашение с NAPALM RECORDS:

«Ну что же, это решение было не быстрым, но мы очень рады присоединиться к семье Napalm, так как я давний фанат лейбла и их философии. Я следил за их впечатляющей историей и прекрасной работой на протяжении долгих лет и рекомендовал этот лейбл другим группами и друзьям. Настал и для нас момент двигаться дальше и стать частью впечатляющей подборки музыкантов. И заполучить в столь непростые времена такого сильного партнера для нас очень важно! Сейчас мы используем время для того, чтобы подготовить интересные релизы для наших поклонников — следите за новостями!» — сказал в своем заявлении Schmier.

DESTRUCTION Signs Worldwide Deal With NAPALM RECORDS



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